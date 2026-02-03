Deși procurorii nu au declarat apel, procesul lui Alex Dobrescu s-ar putea prelungi, iar asta pentru că fostul iubit al Cristinei Cioran a rămas fără avocat. Tatăl copiilor vedetei a refuzat un avocat din oficiu.

„Amână cauza, având în vedere cererea apelantului-inculpat Dobrescu în vederea angajării unui avocat ales. Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive dispuse faţă de inculpaţii Dobrescu Alexandru şi Popa Ioan Paul şi menţine aceste măsuri. Definitivă”, au decis magistrații de la Curtea de Apel București, potrivit Wowbiz.

Cristina Cioran a povestit recent despre activitățile pe care tatăl copiilor ei le are în închisoare. Alex Dobrescu lucrează la biblioteca din penitenciar, fiind deținut de sprijin. Totuși, abia așteaptă să se întoarcă acasă.

La finalul anului trecut, Cristina Cioran a vorbit despre activitățile pe care Alex Dobrescu le are după gratii. Ea a ținut să precizeze că acesta este bine și că lucrează la bibliotecă.

„Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii”, a spus Cristina Cioran, conform Click.ro.

