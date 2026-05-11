„Eu cred că, odată cu această decizie de a intra în opoziţie şi de a avea această direcţie pentru Partidul Naţional Liberal, cred că este nevoie şi este loc de o reformare a Partidului Naţional Liberal. Acest lucru se poate face prin organismele statutare, şi un congres este o soluţie”, a spus Mircea Abrudean, aflat la Parlament, conform news.ro.

Al doilea om în stat a susținut că nu este vorba de a da pe cineva afară din PNL. „Până la urmă, poziţiile unor colegi sunt şi le aparţin. Până la urmă, au dreptul să aibă poziţii diferite faţă de conducerea partidului din care fac parte, la vot se vede care este poziţia finală a fiecărui coleg. Cred că e nevoie de o reformă a Partidului Naţional Liberal şi acest lucru, sigur, trebuie făcut în organismele statutare”, a mai completat Abrudean.

Reamintim că pe 5 mai, la câteva ore după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, PNL a anunțat că trece în opoziție.

Revine Ludovic Orban în PNL?

El s-a referit apoi și la revenirea lui Ludovic Orban în PNL și nu a exclus această variantă: „Discuţii au fost. Cred că e nevoie de orice persoană cu experienţă, mai ales un fost lider al Partidului Naţional Liberal, deci nu văd de ce să excludem această posibilitate”.

Ludovic Orban a fost premier în perioada 2019-2020, președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021 și președinte al PNL în perioada 2017-2021. El ocupă locul 2 în topul longevității în funcție a președinților liberali din ultimii 15 ani. De asemenea, a fost numit pe 6 octombrie 2025 consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, dar a fost demis de șeful statului pe 18 noiembrie 2025 pentru două motive principale.

Unul este acela că și-a manifestat nemulțumirea pentru că magistraţii au refuzat tăierea pensiilor speciale. „Acţionează împotriva ordinii constituţionale”, a spus Orban pe 15 noiembrie, la Antena 3. Fostul premier a propus și o soluție: impunerea unui sistem de calcul al pensiilor prin care să dispară pensiile speciale și să rămână doar cele pe bază de contributivitate. A doua declarație făcută de Ludovic Orban care a deranjat a fost că USR și Cătălin Drulă se folosesc de imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru PMB.

În privința lui Ilie Bolojan, el este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE