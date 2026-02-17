Alex Dobrescu a vorbit deschis din spatele gratiilor, într-un interviu acordat emisiunii Spynews Live. Fostul iubit al Cristinei Cioran a făcut mărturisiri dureroase despre viața sa în arest, regretul profund pentru alegerile făcute și dorul copleșitor de copiii săi, Ema și Max.

Condamnare grea și un dor imposibil de stins

Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri, pedeapsă primită la scurt timp după nașterea fiului său, Max. Astfel, acesta nu a apucat să petreacă aproape deloc timp nici cu băiețelul său, nici cu Ema, fetița pe care o avea deja. De câteva luni se află în spatele gratiilor, iar gândurile îi sunt permanent la familie.

„Într-adevăr, nu am putut să fiu fizic lângă ei la acest eveniment fericit (n.r. ziua de naștere a lui Max), dar vor urma alte sute de evenimente unde cu siguranță voi fi lângă ei. Sunt departe de copii, dar știu că vine o perioadă în care voi fi lângă ei. Lupt în fiecare zi. Nu e o perioadă prea lungă cea pe care trebuie să o petrec aici. Privesc cu ochi buni ceea ce o să urmeze. Sunt mulțumit că au tot ce le trebuie”, a declarat Alex Dobrescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Scrisul, refugiu în închisoare pentru Alex Dobrescu

În spatele gratiilor, Alex Dobrescu a găsit o formă de alinare în scris. Iubirea pentru cei dragi a devenit o sursă de inspirație, iar fostul partener al Cristinei Cioran s-a apucat de poezie și proză. Chiar și așa, nimic nu reușește să-i alunge dorul de copiii săi, care rămân centrul universului său.

În interviul de la Spynews Live, acesta a spus că speră cu orice preț să se poată elibera și să fie din nou alături de cei mici, pentru care și-a făcut deja numeroase planuri.

Alex Dobrescu a recunoscut că a fost dintotdeauna o fire rebelă, iar acest lucru l-a condus, de această dată, către una dintre cele mai grele lecții ale vieții sale. Privarea de libertate l-a făcut să înțeleagă consecințele propriilor alegeri.

„Nimeni nu cred că este fericit că ajunge la penitenciar, după gratii. Reproșuri își face toată lumea. Nu aș fi vrut să fiu departe de copiii mei, sunt lucruri pe care nu pot să le întorc, sunt alegeri pe care le-am făcut și nu pot să mă dezic de ele în momentul acesta. Sunt convins că o să fiu foarte atent și selectiv la gândurile pe care o să le am, la alegerile pe care le voi face și la faptele care vor deriva din ele astfel încât să fiu alături pentru totdeauna de oamenii care mă iubesc și care îmi poartă de grijă”, a declarat Alex Dobrescu.

Ordinul de protecție și adevărul spus din închisoare

Înainte de condamnare, relația dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran a fost marcată de un episod extrem de tensionat, care s-a încheiat cu emiterea unui ordin de protecție. La scurt timp după, acesta declara public că vedeta ar fi însărcinată, afirmație negată inițial de Cristina Cioran, dar confirmată ulterior prin apariția sa cu burtica de gravidă.

Întrebarea care a stat pe buzele tuturor a fost dacă cei doi au încălcat ordinul de protecție. În interviul acordat, Alex Dobrescu a clarificat situația, susținând că nu a încălcat niciodată ordinul și că lucrurile au fost interpretate greșit din exterior.

„Copilul nu a fost conceput când aveam brățara la picior. Nu folosiți algoritmii care trebuie. Noi eram în relații bune și când aveam brățara la picior. Asta a fost o chestie de moment, ea a vrut să revoce ordinul, nu a vrut să îl revoce, acum am și procesul acesta pe cap, care sper să nu mă îndepărteze și mai tare deciziile instanței de familie. Noi am fost bine, mai puțin o săptămână sau două, când au fost niște înțelegeri din cauza unor poze apărute în presă. Copilul a fost conceput înainte de ordinul de protecție provizoriu. Nu cu mult, atunci”, a declarat Alex Dobrescu.

Pe lângă detenție, perioada respectivă a venit la pachet cu alte lovituri grele: pierderea mamei sale și aflarea veștii că va deveni din nou tată, într-un moment extrem de tensionat al relației cu Cristina Cioran.

„Oricum a fost o perioadă foarte amalgamată, foarte ciudată. A fost decesul mamei, a murit mama, a rămas Cristina însărcinată, au apărut pozele în presă și ne-am certat, a venit ordinul de protecție. Acum totul a culminat cu mandatul cu drogurile. Nu am încălcat niciodată ordinul de protecție având brățară la picior”, a mai spus acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE