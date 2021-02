Alex Velea, declarații neașteptate despre Antonia. „De când m-am combinat cu nevastă-mea, mi se pare că am fost cumva pedepsit”

Alex Velea a declarat că este nemulţumit de faptul că melodiile sale nu mai sunt difuzate atât de des la radio.

„De când m-am combinat cu nevastă-mea, mi se pare că am fost cumva pedepsit şi mi s-a părut că am fost, şi eu, şi ea (…) ne-au băgat aşa într-un con de umbră sau şi-au dorit să ne bage.

Din 2015, după «Din vina ta» nu m-au mai dat cu nimic. M-au dat puţin cu «Defectul tău sunt eu», chiar înainte să se nască Domi.

Am lansat-o, cred, în noiembrie 2014. De atunci nu m-au mai dat cu nimic, au rulat tot anul «Din vina ta», au bubuit-o, după care au zis ce sens mai are să mai scoţi o piesă, păi, am lansat doar o piesă anul ăsta, n-am cum ca artist să scot doar o piesă”, a spus artistul.

Velea a vorbit despre nunta cu Antonia

Antonia și Alex Velea sunt împreună de aproape 7 ani, au doi băieți și o relație solidă și discretă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Artista a reușit recent să divorțeze oficial de tatăl fetiței sale, iar acum este pregătită să facă pasul cel mare cu iubitul ei.

„O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj”, a afirmat Alex Velea, la „Xtra Night Show”.



Citeşte şi:

Anticorpii după boala COVID-19 dispar în timp. Se va întâmpla acelaşi lucru şi cu vaccinurile?

REPORTAJ | Parcul Memoriei Naţionale arată ca un tăpşan împrejmuit cu sârmă ghimpată. Ei au murit pentru ţară, noi zicem că pomii o să crească mai încolo

„Credeam că n-o să mă poți salva niciodată”, i-a spus mamei o fată de 13 ani. Tatăl a abuzat-o sexual timp de doi ani și o amenința cu moartea dacă spune

PARTENERI - GSP.RO Dan Puric: „Am vrut să ajut o fată oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și l-am sunat. «Băi Gigi, te rog din suflet»” Reacția lui Becali

Playtech.ro Managerul de la Victor Babeș, descoperire BREAKING despre efectele Covid-19. Ce au în comun, de fapt, toate persoanele care dezvoltă complicații

Observatornews.ro O studentă din Rusia a fost torturată ore întregi, apoi ucisă de fostul iubit. Poliția a ignorat apelurile vecinilor

HOROSCOP Horoscop 23 februarie 2021. Capricornii ard de nerăbdare să cheltuiască bani pentru un obiect de lux

Știrileprotv.ro Cea mai nouă teorie a conspirației din SUA: Zăpada din Texas nu este reală. Experimentele bizare prin care oamenii au încercat să demonstreze teoria

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Cum să vinzi și să cumperi în siguranță pe OLX (Publicitate)