Alex Velea a vorbit despre nunta cu Antonia, la câteva luni după ce artista a divorțat oficial de tatăl fetiței sale. „Și noi ne dorim”

„O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj”, a afirmat Alex Velea, la Xtra Night Show.

„Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă. Am botezat și eram trei familii în biserică maxim”, a explicat artistul.

Mai mult, Alex Velea a dezvăluit că el și familia lui au fost infectați cu noul coronavirus, însă, din fericire, au avut o formă ușoară.

„Eu am fost din ăia care la început nu au crezut, după m-am conformat și într-un final chiar am luat. Am avut o formă ușoară.

M-a frapat că nu am mai avut gust și miros și mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toți. Și eu, și Antonia, și copiii și părinții mei”, a dezvăluit el în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Cum și-a pierdut o femeie singurul venit lunar, de 142 de lei, după campania Ralucăi Turcan de verificare a ajutoarelor sociale. „Să nu avem probleme la controale”

Primul caz de infectare cu COVID al unui elev, după reluarea cursurilor, la o școală din București. Ce spune directoarea

De ce s-a supărat Patriarhia pe o expoziție dintr-un mall din București și ce răspund organizatorii evenimentului: „Cei care se simt jigniți nu au simțul umorului”

PARTENERI - GSP.RO Cântecul care a înfuriat-o pe Elena Ceaușescu. „Nicule, tu vezi ce zice ăsta?!” Ce a pățit atunci un celebru artist

Playtech.ro Mircea Badea, mesaj pentru Diana Șoșoacă! Mihai Gâdea nu a mai rezistat

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2021. Balanțele trec printr-o etapă revoluționară în sfera lor sentimentală

Știrileprotv.ro O tânără a fost sfâșiată de câine în timp ce dormea. „Țipetele erau extrem de puternice”. FOTO cu animalul

Telekomsport Halucinant! O mare campioană în sport, în filme pentru adulţi. Motivul pentru care se dezbracă după anii glorioşi

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre pachetele low cost la ski (Publicitate)