Conflictul lui Alex Velea cu Mario Fresh și Lino Golden nu este străin publicului. Erau ca o familie, însă au ajuns să nu își mai vorbească. Artistul a fost invitat în cadrul unei emisiuni TV, unde a vorbit despre distanțarea de cei doi.

„Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu regret că i-am ajutat. Eu am încercat să mă abțin, să nu zic prea multe, să nu jignesc, pentru că lumea știe doar anumite aspecte. Puteam să plusez și să zic ajutorul din spatele ajutorului”, a declarat Alex Velea la Antena Stars.

Iubitul Antoniei este deranjat atunci când oamenii pe care i-a ajutat spun lucruri mincinoase despre el. Alex Velea a încetat colaborarea cu Mario Fresh și Lino Golden. Iubitul Alexiei Eram a continuat cu muzica și a fost pe placul fanilor, în timp ce Lino a dispărut o perioadă din această industrie.

„Nu știu dacă i-aș mai ajuta pe ei, dar i-aș ajuta pe alții. Dezamăgirea mai mare este atunci când spun lucruri mincinoase. A fost pe față toată treaba, nu aveau cum să nu recunoască când știe toată lumea ce s-a întâmplat. Eu sunt pașnic. Sunt, mai degrabă, ca un foc de paie, mă aprind extrem de repede, dar îmi trece la fel de repede”, a completat.

Alex Velea nu regretă ca i-a ajutat pe cei doi și spune că i-a iertat de foarte mult timp, însă nu mai există nicio posibilitate de a se împăca. De fiecare dată când este întrebat de Alex Velea, Mario Fresh vorbește foarte frumos despre cel care l-a ajutat să se lanseze în muzică. De asemenea, iubitul Antoniei a mărturisit că el nu le va mai fi alături atunci când aceștia vor avea nevoie.

„Am spus lucruri pe care le-am regretat, cu toții am făcut asta, dar am știut să îmi cer scuze dacă am exagerat sau dacă am jignit pe cineva prin prisma nervilor. Eu i-am iertat de mult timp, dar nu mai există cale de împăcare. Nu mă interesează dacă le este bine sau rău și nu cred că le voi întinde vreo mână de ajutor la nevoie”, a mai spus solistul.

Alex Velea, despre zvonurile conflictului cu Zanni

De ceva vreme se zvonește că cei doi s-ar fi certat, că nu ar mai colabora. Recent, într-un clip pe TikTok, Alex Velea a mărturisit că Zanni trece printr-o perioadă mai dificilă, dar nici vorbă de vreo discuție între ei.

„De curând, au apărut în presă niște articole în care se zice că m-aș fi certat cu Zanni. Tocmai de aceea, fac acest video pentru a clarifica lucrurile. Într-adevăr, Zanni a trecut printr-o perioadă mai neagră pentru el. Am încercat să-i fiu alături, doar că de treaba asta se poate vindeca singur. Până la urmă așa este viața, și cu suișuri, și cu coborâșuri”, spune artistul.



