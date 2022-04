Alex Velea și-a ieșit din fire, după ce Iulia Albu l-a jignit în urmă cu ceva ani. Iubitul Antoniei a fost invitat la podcastul „Vin de-o poveste” găzduit de Radu Țibulcă, unde a povestit și despre conflictul cu criticul vestimentar. Artistul a avut numai cuvinte de laudă la adresa Danei Budeanu, despre care crede că este o femeie inteligentă și cu suflet foarte bun.

„Probabil pe mine mă iubește mai mult. Te iubesc, Dana! Dana este un om bun, are un suflet bun, să știi. Are și o inteligență aparte”, a spus Alex Velea.

Radu Țibulcă: „Mi-a zis Dana Budeanu că sunt fătălău. Mi-a dat și block, așa că pot să zic orice de ea”

Alex Velea: „Nu cred că te știa. Dacă știa cu ce te ocupi, probabil nu zicea asta. La mișto ți-a zis”

Radu Țibulcă: „Iulia Albu a zis că sunt mișto”

Alex Velea: „Mie Iulia Albu mi-a zis că sunt cocalar. Mi-a dat 0 la purtare”

Alex Velea: „Nu-mi place să îmi bat joc de oameni”

Cântărețul și-a adus aminte despre conflictul pe care l-a avut în urmă cu mai mulți ani cu vedeta de la Antena Stars. Alex Velea a mărturisit acum că i-a cerut scuze Iuliei Albu pentru cuvintele dure pe care i le-a spus și s-a gândit că poate va citi fiica ei. De asemenea, iubitul Antoniei a dezvăluit acum că avea pregătită și o melodie dură pentru Iulia Albu, însă a decis să nu o mai lanseze.

„M-am împăcat cu ea, că am jignit-o la un moment dat. Nu mai știu ce făcusem. Am zis niște prostii, am pus o poză, am făcut ceva rău… Mi-am cerut scuze după. Am realizat că are și ea copii. Are o fată, nu știu dacă are mai mulți copii, dar știam că are o fată. Am zis că poate citește fata ei ce am zis eu și deja aveam copii atunci. M-am gândit că nu am procedat bine și mi-am cerut scuze. Îi făcusem și o piesă. Un distrack. Era ceva rău! Nu am vrut să o mai scot și bine am făcut. Nu-mi place să îmi bat joc de oameni, să râd de ei. Îmi place să bârfesc când sunt cu prietenii mei, dar nu îmi place în mediul public să jignesc, că poate pe unii chiar îi afectează. Îi văd că sunt afectați și mă întristează”, a spus Alex Velea.

