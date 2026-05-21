Elevul de clasa a VIII-a a murit brusc, în curtea școlii

Un elev de clasa a VIII-a din județul Bacău a murit brusc în curtea școlii, sub privirile colegilor săi, în timpul pauzei. Incidentul tragic s-a produs miercuri, 20 mai 2026, în incinta unei unități de învățământ, iar cazul a șocat întreaga comunitate.

Băiatul s-ar fi prăbușit din senin, fără să fi prezentat anterior semne de boală, mai relatează presa locală.

Profesorii au intervenit imediat

Cadrele didactice și personalul școlii au reacționat prompt, oferindu-i elevului primul ajutor și alertând serviciul de ambulanță.

La fața locului a sosit rapid un echipaj medical, urmat ulterior de un al doilea echipaj, dotat cu medic, având în vedere gravitatea situației.

„În ciuda eforturilor susținute ale medicilor, copilul nu a mai putut fi salvat”, au declarat reprezentanții școlii, citați de presa locală.

Elevul nu avea probleme de sănătate

Conform informațiilor oferite de conducerea instituției, băiatul nu era cunoscut cu afecțiuni medicale sau antecedente care să fi indicat riscuri de acest tip. Trupul neînsuflețit urmează să fie supus unei autopsii medico-legale, pentru a determina cauzele exacte ale decesului.

„Este o pierdere greu de acceptat pentru familie și colegi”, au adăugat aceștia.

Polițiștii au demarat o anchetă

Autoritățile au fost notificate imediat, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Inspectoratul Școlar Județean a confirmat că toate procedurile de intervenție au fost urmate corect de cadrele didactice, care au acționat rapid până la sosirea echipajelor medicale. Investigațiile continuă pentru a clarifica pe deplin circumstanțele acestui caz.

Un caz similar a avut loc și în 2023, când un elev de 16 ani de la Școala Profesională Sâg a murit în curtea școlii, după ce a căzut din picioare. Profesorii au mărturisit la acel moment că băiatul s-a ridicat, a făcut doi pași și s-a prăbușit la pământ.

Control la SAJ Bacău dispus de ministerul sănătății

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a cerut inspectorilor sanitari să facă o verificare la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, în urma cazului elevului decedat.

Controlul vizează verificarea timpilor de răspuns și a fișei de urgență prespitalicească. Se pare că ambulanța a ajuns la 20 de minute după apel, doar cu un asistent, iar cea cu medic după două ore.