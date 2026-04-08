Chiar dacă el este cântăreț de meserie, Alex Velea a intrat destul de ușor în pielea lui Doru, personajul său care este polițist în „Brigada lui Costoiu”.

„Sincer, am respectat scenariul, dar nu pot să zic că m-am ținut 100% de el (n.r. – râde). Mai scap câte o improvizație, mai ales când simt momentul. Doru are un vibe natural și îmi place să-l las să curgă. Mă regăsesc în el destul de mult. Și eu sunt genul care încearcă să mai detensioneze atmosfera chiar și în situații mai grele. O glumă spusă la momentul potrivit poate schimba tot”, a spus Alex Velea în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că artistul are un program foarte încărcat, plin de concerte și de sesiuni de înregistrări la studio, am fost curioși să aflăm cum a avut loc și actoria în rutina lui.

„Nu e ușor, dar când îți place ceea ce faci, găsești timp. Încerc să fiu organizat și să dau 100% în fiecare direcție, fie că e muzică sau actorie”, a adăugat Alex Velea.

În cadrul interviului pentru Libertatea, vedeta a precizat și că au existat momente la filmări care l-au scos din zona de confort, însă acest lucru nu l-a deranjat: „Da, au fost câteva momente care m-au scos din zona de confort. Dar fix acolo se întâmplă evoluția, știi? Îmi place să mă provoc”.

Serialul, care poate fi urmărit cu o săptămână în avans pe VOYO, este și pe placul băieților lui Alex Velea. Însă artistul nu știe încă dacă aceștia îi vor călca pe urme, chiar dacă Dominic și Akim au lansat o melodie în luna februarie.

„Da, se uită, mai ales cei mici (n.r. – râde). Nu știu dacă vor merge pe zona asta, dar dacă o fac, îi susțin. Important e să facă ce simt”, a încheiat Alex Velea interviul pentru Libertatea.

