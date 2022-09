În urmă cu câteva luni, Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia și toată lumea aștepta nunta. Artistul a anunțat acum că evenimentul a fost anulat, din cauza lipsei timpului liber. Cei doi au o mulțime de concerte programate și nu le pot anula. Alex Velea abia așteapătă să o vadă pe Antonia în rochie de mireasă.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față. În curând sper (n.r.:că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță”, a mărturisit cântărețul, potrivit Spynews.

După ce au locuit într-un apartament în București, aceștia și-au achiziționat casa la care au visat dintotdeauna. Alex Velea și Antonia au împreună doi băieți, iar artista mai are o fetiță din căsnicia anterioară. Maya nu locuiește alături de mama ei, ci stă în Italia la tatăl său. Chiar dacă fetița vine rar în România, artista i-a făcut acesteia camera ei. Alex Velea și Antonia aveau nevoie de mai mult spațiu, acum că și cei doi băieți s-au mărit, dar nici hainele nu le mai încăpeau în apartament.

„Avem o căsuță minunată, Dumnezeu ne-a dat și norocul ăsta, să ne găsim casa pe care ne-o doream foarte mult. Ea este mai răbdătoare decât mine, dar încerc să mă educ și eu în stilul ăsta. Ea aduce echilibrul în casă, e mai ordonată decât mine și mai cerebrală decât mine”, a mai spus iubitul Antoniei.

Alex Velea nu se ferește niciodată să spună public cât de mult o iubește pe mama copiilor lui. Cântărețul consideră că Antonia este femeia care i-a schimbat complet viața.

„Antonia este femeia căreia îi datorez viața și fericirea mea și nu există cuvinte care să descrie ce simt eu pentru ea sau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut din mine”, a precizat artistul.

