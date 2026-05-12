Cântăreața în vârstă de 22 de ani urma să participe la mai multe interviuri și evenimente de promovare înainte de semifinala din 14 mai 2026, însă echipa sa a decis să suspende toate aparițiile publice. Potrivit presei austriece, decizia a fost luată la recomandarea antrenorului ei vocal.

Victor Rebenciuc, responsabil media din partea Universal Music România, a explicat că situația este tratată cu maximă seriozitate și că artista urmează inclusiv un tratament medical pentru a putea reveni în formă până la show-ul live.

„În acest moment, sănătatea ei este pe primul loc. Alexandra Căpitănescu are un respect enorm pentru public și își dorește să fie în cea mai bună formă posibilă la repetițiile și show-urile live”, a spus Victor Rebenciuc.

Contactată de Libertatea, Alexandra Căpitănescu a afirmat că a primit multe mesaje după ce s-a aflat că are probleme cu vocea. Totodată ea a ținut să-i liniștească pe fani și să îi asigure că se simte bine și nu vor fi probleme în privința semifinalei din 14 mai 2026.

„Le mulțumesc tuturor românilor care mi-au scris mesaje și se gândesc la mine. Vă anunț că mă simt bine, după o săptămână plină de interviuri, repetiții și probe de machiaj, ținute sau hair-styling. Pe 10 mai 2026, am fost prezenți pe covorul turcoaz pentru deschiderea oficială a Eurovision Song Contest și ne-am bucurat de fiecare întâlnire atât cu fanii, cât și cu reprezentanții de presa din toată lumea. A fost o seară foarte frumoasă, însă, la sugestia Mădălinei Cârcotă, vocal coach-ul meu, am decis să iau o pauză vocală.

Continuăm să ne pregătim pentru semifinala a doua, de pe 14 mai 2026, motiv pentru care am decis să reprogramăm interviurile pe care le aveam stabilite. Abia aștept să urc pe scena Eurovision”, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Semifinala în care România va concura la Eurovision Song Contest este programată pentru 14 mai 2026, iar fanii pot vota cu 03 melodia „Choke me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu.

