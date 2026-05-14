Un pensionar român este obligat să restituie statului 56.000 de euro

Fostul director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, a pierdut definitiv procesul intentat împotriva deciziei de concediere și a fost obligat de instanță să returneze un bonus de pensionare în valoare de 280.520 de lei (aproximativ 56.000 de euro). Curtea de Apel Timișoara a pronunțat joi, 11 mai 2026, hotărârea finală în acest caz, relatează G4media.ro.

Ce spune decizia Curții de Apel Timișoara

Hotărârea Curții de Apel Timișoara confirmă decizia dată anterior de Tribunalul Arad, care a respins cererea lui Teodor Țigan de a contesta concedierea sa și a dispus recuperarea sumei primite drept bonus de pensionare.

Documentul instanței precizează: „Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvențional Țigan Teodor împotriva Sentinței civile nr. 1155/12.12.2025 pronunțate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1202/108/2025, în contradictoriu cu intimata-pârâtă-reclamantă-reconvențional Regia Națională a Pădurilor-Romsilva”.

Ministerul Mediului a dezvăluit mai multe nereguli în activitate fostului șef de ocol

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a salutat decizia instanței și a subliniat gravitatea neregulilor descoperite în cazul fostului director.

„Instanța a respins acțiunea formulată de către directorul Direcției Silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă și l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare”, a scris Diana Buzioanu pe pagina sa de Facebook la 12 decembrie 2025, după prima sentință.

Ministrul a dezvăluit și alte nereguli în activitatea Direcției Silvice Arad, inclusiv lucrări fictive la drumuri forestiere.

„De exemplu, drumul forestier Valea Orbilor, pentru care s-au plătit facturi de 280.000 de lei, nu există în realitate. În locul unui drum funcțional, au fost doar aruncate câteva pietre din râul din apropiere”, a declarat Diana Buzoianu, potrivit sursei citate mai sus.

Cum ar fi obținut Teodor Țigan bonusul de pensionare

Ministrul susține că fostul director al Direcției Silvice Arad a solicitat, în mod ilegal, bonusul de pensionare de 100.000 de euro în decembrie 2023.

Potrivit legii, cererea ar fi trebuit adresată directorului general al Romsilva, însă aceasta ar fi fost trimisă directorului economic al Direcției Silvice Arad, care ar fi aprobat-o fără să aibă competența legală.

Mai mult decât atât, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Mediului, Țigan și-ar fi depus cererea de pensionare în decembrie 2022 la Ocolul Silvic Bârzava, în loc să o trimită direct Romsilva, ceea ce ar fi permis ca acesta să continue să fie remunerat ca director silvic timp de doi ani, în paralel cu încasarea pensiei.

Ministrul a subliniat că legislația prevede clar încetarea de drept a contractului de muncă odată cu pensionarea.

Ancheta la Direcția Silvică Arad este în desfășurare

Diana Buzoianu a anunțat, în noiembrie 2025, că raportul Corpului de Control privind neregulile de la Direcția Silvică Arad va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și conducerii Romsilva. În acest context, ministrul a evidențiat necesitatea ca toate abaterile să fie investigate și sancționate conform legii.

