Live Text Sorana Cîrstea a pierdut meciul cu Coco Gauff și s-a oprit în semifinale la Roma, după un parcurs de excepție

14 mai - Acum 17 ore Coco Gauff a învins-o pe Sorana Cîrstea în semifinala de la Roma 3-6. Coco Gauff câștigă partida și se califică în finala turneului de la Roma. 3-5. Coco Gauff se apropie decisiv de victorie, după un nou break reușit în această fază a meciului. 3-4. Sorana Cîrstea răspunde și reușește un break important, menținând diferența minimă pe tabelă.

14 mai - Acum 17 ore Setul secund a început 2-4. Coco Gauff a reușit încă un break, obținut fără emoții, și își consolidează avantajul în acest set. Jocul a fost reluat. Jocul a fost întrerupt temporar după ce unui spectator i s-a făcut rău în tribune. 2-3. Coco Gauff a închis game-ul fără să piardă vreun punct, confirmând controlul pe propriul serviciu. 2-2. Sorana Cîrstea a răspuns imediat și a câștigat game-ul de pe serviciul ei, restabilind egalitatea pe tabelă. 1-2. Sorana Cîrstea a redus diferența și a recuperat o parte din handicapul de la începutul setului. 0-2. Coco Gauff a reușit un nou break și se distanțează pe tabelă. Americanca ajunge astfel la trei break-uri consecutive. 0-1. Coco Gauff a început excelent setul secund și și-a adjudecat game-ul fără să cedeze vreun punct.

14 mai - Acum 17 ore Primul set al duelului de la Foro Italico s-a încheiat Finalul primului set, 4-6. Coco Gauff a câștigat primul set al partidei, după ce Sorana Cîrstea nu a reușit să valorifice cele două mingi de game avute la dispoziție. Primul set al duelului de la Foro Italico a durat 40 de minute.

14 mai - Acum 17 ore Sorana Cîrstea a pierdut pentru prima dată serivicul în acest set 4-5. Pe fondul mai multor erori comise de Sorana Cîrstea, Coco Gauff a profitat și a preluat conducerea pentru prima dată în această partidă. 4-4. Unul dintre cele mai disputate game-uri ale setului s-a încheiat cu primul serviciu pierdut de Sorana Cîrstea în această manșă. Coco Gauff a reușit break-ul și a restabilit egalitatea. 4-3. Coco Gauff continuă seria bună pe propriul serviciu și își adjudecă al treilea game consecutiv.

14 mai - Acum 18 ore Sorana Cîrstea a profitat de erorile adversarei 4-2. Sorana Cîrstea își continuă începutul excelent de meci. Românca și-a adjudecat încă un game și își menține avantajul break-ului obținut la debutul partidei. 3-2. Coco Gauff a reacționat imediat și a câștigat fără emoții game-ul de pe propriul serviciu, fără punct pierdut. 3-1. După un game disputat, Sorana Cîrstea și-a valorificat serviciul și s-a desprins la două game-uri diferență. 2-1. Coco Gauff a răspuns imediat și și-a adjudecat game-ul fără să piardă vreun punct. 2-0. Sorana Cîrstea a profitat de erorile neforțate ale adversarei și a câștigat rapid un game la zero. 1-0. Deși Coco Gauff a pornit excelent și a condus cu 40-0, Sorana Cîrstea a revenit spectaculos, a realizat break-ul și și-a trecut în cont primul game al meciului.

14 mai - Acum 18 ore Sorana Cîrstea și Coco Gauff au intrat pe teren Sorana Cîrstea și Coco Gauff au intrat pe „Campo Centrale", unde are loc ceremonia obișnuită dinaintea partidei: tragerea la sorți și fotografia oficială. Cele două sportive se pregătesc acum pentru încălzirea de trei minute, iar startul meciului este iminent. Cîrstea s-a impus la tragerea la sorți și va servi prima. Sorana Cîrstea are un sezon excelent pe zgură și poate intra în TOP 20 Românca traversează cel mai bun sezon al carierei pe zgură, reușind deja 10 victorii pe această suprafață, doar cu una mai puțin decât recordul personal din 2021. La Foro Italico, Cîrstea a impresionat eliminând adversare de calibru precum Linda Noskova, Jelena Ostapenko și Aryna Sabalenka, favorita numărul 2 a turneului. Astfel, ea a reușit să ajungă pentru prima dată în semifinale la Roma, după ce în 2026 a mai atins această fază la turneele de la Cluj-Napoca și Rouen. Dacă ar câștiga finala de la Roma, Sorana ar reuși să intre în TOP 20, cea mai bună clasare din carieră. Coco Gauff este văzută drept favorită de specialiști Adversara sa, Coco Gauff, este văzută drept favorită de specialiști, având un parcurs mai ușor până în penultimul act. Americanca le-a învins pe Valentova, Solana Sierra, Iva Jovic și Mirra Andreeva, ultimele două meciuri fiind câștigate în trei seturi. De altfel, Gauff are deja două titluri de Grand Slam în palmares, US Open 2023 și Roland Garros 2025, și a câștigat toate cele trei confruntări directe anterioare cu Sorana. Americanca Coco Gauff se bucură pentru un punct câștigat, Foto: Profimedia „Coco este o luptătoare incredibilă, mentalitatea pe care o are este uimitoare. Anul acesta am jucat de două ori cu ea, la Miami și Madrid. Ambele meciuri s-au încheiat după trei seturi, în ambele meciuri am avut șansele mele, dar ea a sfârșit prin a câștiga. Simt că pot să câștig, dar trebuie să fiu mai curajoasă", a declarat Sorana Cîrstea înaintea meciului, potrivit GSP.ro. De cealaltă parte, Gauff a recunoscut că duelul direct cu românca nu va fi unul ușor: „Sorana e o jucătoare foarte puternică, mi-a fost greu să o înving la Madrid, au fost trei seturi, meciul a fost strâns. Are parte de un ultim sezon excelent. E o jucătoare grozavă și, evident, e ultimul ei sezon, așa că joacă fără să aibă nimic de pierdut. Voi ieși pe teren și mă aștept la o altă bătălie dură." Meciul dintre Cîrstea și Gauff este al doilea pe Terenul Central, după prima semifinală masculină.

