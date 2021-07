Alexandra Stan, primele declarații despre copil, după nuntă. „Amândoi ne doream o familie”

„Am inițiat amândoi subiectul căsătoriei, iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme – s-a așezat în genunchi și m-a cerut. Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru. Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat.

Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: «OK, hai să ne gândim serios la asta!»”, a povestit cântăreața pentru revista VIVA! de iulie.

Alexandra Stan s-a căsătorit în secret și tot în secret a avut loc și cererea în căsătorie, pe plajă, în Constanța, orașul ei natal. Soțul i-a povestit despre amintirile lui frumoase din copilărie.

„Apoi, când am fost în Constanța, mi-a cerut să-i arăt plaja unde copilărisem eu, în cartierul meu. Am fost pe plajă și, când am ajuns acolo, a îngenuncheat și m-a întrebat. A formulat foarte frumos, a fost ceva deosebit, magic.

Mi-a spus că, atunci când era mic, bunica lui îi povestea despre zâne, cred că se referea la licurici, la cei care sclipesc, și îi spunea că sunt zâne, de fapt. El toată copilăria lui a trăit cu gândul la zânele acestea și își dorea foarte mult să întâlnească o zână în realitate, adică să vadă cum arată ea.

Și, când eram pe plajă, mi-a povestit lucrul acesta și m-a întrebat: „Vrei să fii zâna mea? Și a fost foarte drăguț. Am spus «Da» imediat”, a mai povestit ea în același interviu.

Cine e Emanuel, soțul Alexandrei Stan

Cântăreața a dezvăluit că a fost clienta soțului, el a consiliat-o pe partea de dezvoltare personală. Așa s-au cunoscut și așa a început povestea lor de iubire.

„A fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri”, a mai dezvăluit artista pentru viva.ro.

