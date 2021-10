Primele semne au apărut atunci când cei doi au șters de pe contul de socializare, imaginile în care apăreau împreună, iar artista a apărut fără verighetă.

Alexandra Stan a fost invitată la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, iar prezentatorii emisiunii au aflat în premieră despre situația prin care trece aceasta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Artista nu mai poartă verigheta, dar nu a renunțat la ea. Vedeta este de părere că nu este firesc ca inelul de logodnă să fie înapoiat fostului soț.

„Nu cred că se dă înapoi, poți să-l vinzi, depinde cât se scump e. Fiecare alege ce se face cu inelul, eu cred că e urât să-l dai înapoi. E ca și cum ai da înapoi amintirile.”, a declarat Alexandra Stan, în cadrul emisiunii ,,Neatza cu Răzvan și Dani”. „Să dea și ei înapoi aștepările pe care le-au creat și anii.”, a adăugat vedeta.

Ce spunea Alexandra Stan despre căsătoria cu Emanuel

„Cununia religioasă a fost la Constanța. Nu am avut nicio întâmplare neprevăzută, n-am avut parte de paparazzi, a fost totul foarte frumos. Bineînțeles că am făcut și noi o masă, adică a existat o petrecere, dar nu foarte mare.

Am avut loc la Olimp, am închiriat două viluțe, două căsuțe pe plajă. Am fost doar noi, cu nașii și cu părinții mei și ai lui, și sora mea cu copiii, logic’, a spus în luna iulie, Alexandra Stan pentru revista VIVA!

Citeşte şi:

Andrei Laslău și Adina Alberts au avut împreună, despre pandemie, de 8 ori mai multe interacțiuni pe Facebook decât Raed Arafat

Cum reușește BOR să influențeze legi și ministere, pentru ca educația sexuală să nu ajungă la elevii români

SURSE: După întâlnirea cu Iohannis, liberalii merg mai departe cu același scenariu: guvern minoritar PNL-UDMR. Lista de miniștri

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV „Mai bine, gura mică!" » Ce se întâmplă, de 5 ani!, în relația Anamaria Prodan - Laurențiu Reghecampf

Playtech.ro Simona Halep, adevărul despre problemele din căsnicia cu Toni Iuruc. Sportiva a răbufnit

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Momentul când adolescenta de 15 ani se prăbuşeşte de la etajul 4. Copila ar putea rămâne paralizată pe viaţă

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2021. Capricornii dau impresia că tot timpul pe cerul vieții lor e furtună, cu tunete și fulgere

Știrileprotv.ro Ce trebuie să știe românii care consumă energie până în 300 kW şi gaze până în 200 m cubi lunar

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Tu știi cât praf se ascunde în locuința ta? Aspiratorul cu tehnologie laser care îți arată acest lucru Citeşte întreaga ştire: Tu știi cât praf se ascunde în locuința ta? Aspiratorul cu tehnologie laser care îți arată acest lucru