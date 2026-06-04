Prezentarea de la Sankt Petersburg, detaliată de ziarul de afaceri rus Kommersant și analizată de Institutul pentru Studiul Războiului, ISW, a fost concepută de Institutul Țargrad, un grup de experți ultranaționaliști condus de Dughin. Raportul, intitulat „Scenarii viitoare”, clasifică amenințările la adresa Rusiei în cinci categorii strategice (geopolitică, ideologie/politică, demografie, economie și tehnologie) și oferă trei variante de viitor pentru Rusia: una „bună”, una „inerțială/de continuare” și una „rea”.

Scenariul „bun” prezintă ocuparea marilor orașe ucrainene și prăbușirea Uniunii Europene până în 2036. În varianta ideală creionată de radicalii ruși, războiul din Ucraina se încheie cu o victorie totală și iminentă a Moscovei. Până în anul 2036, armata rusă ar urma să ocupe complet capitala Kiev, dar și orașele strategice Odesa și Harkov.

Concomitent cu expansiunea teritorială a Rusiei, scenariul „bun” al ultranaționaliștilor prevede prăbușirea definitivă a Uniunii Europene (UE), lăsând continentul fragmentat și vulnerabil în fața dictatorului de la Moscova.

Scenariul „de continuare” presupune că Rusia va folosi arma nucleară, dacă războiul nu se tranșează rapid. Cea mai periculoasă și directă amenințare lansată de Dughin și Malofeev se regăsește în scenariul „inerțial” (menținerea cursului actual al ostilităților).

Dacă situația militară din Ucraina rămâne blocată în aceleași coordonate de uzură până în 2036, prezentarea speculează deschis că Rusia va folosi arme nucleare împotriva Ucrainei. Această amenințare atomică este folosită ca un instrument de șantaj la adresa Kievului și a aliaților săi, indicând faptul că tabăra dură de la Moscova vede în armele nucleare o soluție de ieșire dintr-un potențial impas pe front.

Scenariul „rău” se leagă de înfrângerea militară, extinderea NATO și „colonizarea” Rusiei până în 2050.

La polul opus primelor două posibilități, radicalii ruși au descris și un scenariu de coșmar pentru Kremlin, în cazul în care pierd războiul. Până în 2036, Rusia ar suferi o înfrângere militară totală în Ucraina, Kievul ar adera oficial la NATO, iar Moscova și-ar pierde complet influența asupra tuturor fostelor republici sovietice.

Proiecția pe termen lung devine și mai sumbră: până în anul 2050, eșecul geopolitic ar duce, în viziunea lor, la o „colonizare a Rusiei” de către puterile străine.

Deși aceste proiecții sunt considerate nerealiste și extreme, ele reflectă obiectivele personale ale comunității ultranaționaliste ruse, care pledează în permanență pentru un război prelungit și total. Dughin a dezvăluit deja că raportul a fost prezentat inclusiv la Academia Statului Major General al forțelor ruse și va fi publicat oficial până la sfârșitul anului 2026.

Analiștii politici consideră că Vladimir Putin s-ar putea folosi de aceste elucubrații extremiste în propriul avantaj diplomatic. Prezentând publicului internațional aceste hărți apocaliptice, liderul de la Kremlin își poate descrie propria retorică guvernamentală ca fiind una „moderată și rezonabilă” prin comparație cu radicalii săi. Totuși, Putin se află într-un echilibru fragil: el trebuie să balanseze realitatea grea de pe câmpul de luptă cu pretențiile acestor intransigenți, de al căror sprijin politic depinde stabilitatea regimului său de la Moscova.

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