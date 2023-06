După ce a trecut printr-un mariaj eșuat, Alexandra Stan a fost mai discretă în ceea ce privește viața ei personală. Greu s-a mai afișat cu vreun bărbat în public sau pe rețelele de socializare. Acum, ea a recunoscut că gândul ei a rămas la Bobo, un băiat pe care l-a cunoscut anul trecut.

Alexandra Stan, despre sufletul ei pereche: „El are 22 de ani, stă în Berlin”

Spune că acesta e sufletul ei pereche. Bobo are 22 de ani, e fotomodel și locuiește în Berlin. Din păcate, nu au o relație, deși există sentimente între ei. „Nu vorbesc cu nimeni, adică am scris o piesă despre Bobo, despre sufletul meu pereche, băiatul ăla pe care l-am cunoscut anul trecut de ziua mea, la Tel Aviv. Și acum am făcut o piesă despre el.

El este sufletul pereche, dar nu suntem într-o relație, el stă oricum în Berlin, e model, e mic, are 22 de ani, nu se pune! El are 22 de ani, stă în Berlin”, a explicat vedeta.

„Ne iubim până la capăt, dar nu suntem într-o relație, fiecare e cu treaba lui. Dar eu încă mai sper să-mi întâlnesc sufletul pereche, prințul pe cal alb sau pe mai mulți cai putere”, a mai adăugat vedeta.

„Nu e așa o mare șmecherie să te măriți”

În anul 2021, vedeta a divorțat după doar câteva luni de relație. Alexandra Stan nu vede căsătoria ca pe un lucru important, ci consideră că e mai important să găsești omul potrivit lângă care să trăiești o viață frumoasă. De asemenea, ea consideră că este foarte greu în ziua de astăzi să aibă o relație așa cum își dorește.

„Nu e așa o mare șmecherie să te măriți. Este mai important să găsești pe cineva cu care să fii. Adică e mai greu să ai o familie decât să te măriți. Este foarte greu să ai o relație în zilele noastre, dar să ai o familie (…) trebuie oricând să faci sacrificii, ori că suferi tu, ca bărbat, ori că suferi tu, ca femeie, că trebuie să te mai sacrifici, să stai cu copiii și nu mai ai timp pentru tine”, a explicat ea în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

„Am avut relații doar cu bărbați pe care i-am iubit și nu au contat niciodată banii pentru mine”

În emisiunea de la Kanal D2, Alexandra Stan a vorbit și despre bărbații care au făcut parte din viața ei. Artista spune că niciodată nu a căutat ca iubitul ei să aibă o situație financiară foarte bună, ci și-a dorit ca acesta să fie sincer cu ea și să o iubească. Vedeta, în vârstă de 33 de ani, are în plan să își întemeieze o familie după vârsta de 35 de ani, însă până atunci vrea să se ocupe mai mult de cariera ei.

„Am avut relații doar cu bărbați pe care i-am iubit și nu au contat niciodată banii pentru mine. Nu am avut nici măcar o relație cu cineva pentru bani. Am fost cu cineva care avea mai mulți bani ca mine, dar nu asta a contat atunci. Eu nu aș putea să fiu cu cineva doar pentru că are bani. După 35 de ani aș vrea să îmi fac și eu o relație și o familie, până atunci m-aș ocupa de carieră.

Trag tare ca să îmi meargă și să fiu focusată pe carieră. Dacă este iubirea adevărată vine să te completeze, nu vine să te pună să alegi între carieră și dragoste. Pentru mine cel mai mult într-o relație contează sinceritatea”.

