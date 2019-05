„Nu mai am iubit, sunt single, dar sunt în relații foarte bune cu Bogdan. Ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni. Împărțim custodia lui Hercules, pisoiul nostru. Deci suntem părinți, trebuie să ne înțelegem bine, avem un copil de crescut împreună. Nu mai suntem împreună de multe luni, dar nu am făcut publică despărțirea. A fost o perioadă mai grea, o lună sau două, după care m-am luat cu munca. M-am mutat la București, nu am mai stat deloc împreună. Noi am ajuns la o despărțire amiabilă. Ne așteptam cumva să se întâmple asta, pentru că noi suntem cumva prieteni. În ultima perioadă eram mai mult prieteni decât iubiți. Ne susținem în continuare unul pe celălalt. O să fie mereu prietenul meu cel mai bun. Și dacă o să mă căsătoresc cu un alt bărbat, Bogdan e Bogdan. Acum mă pregătesc să lansez o piesă. Fanii ma întreabă și vreau să mă concentrez pe carieră”, a declarat Alexandra Stan la „Vorbește lumea”.

În ultima perioadă, Alexandra Stan părea că este mândră de formele ei și, chiar dacă luase câteva kilograme în greutate, se expunea în lenjerie intimă pe site-urile de socializare. De ceva vreme, și-a dat seama însă că publicul apreciază mai mult siluetele filiforme, în defavoarea celor rubensiene, așa că a luat atitudine.

