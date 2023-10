Unele dintre vedele din România au recunoscut că locuiesc cu chirie, printre acestea se numără și Cătălin Botezatu, Dana Săvuică, Bogdan Vlădău, dar și Alexandra Stan. Cântăreața s-a mutat de curând, dar nu în apartamentul ei.

Alexandra Stan: „Eu mă plictisesc foarte repede, eu m-am mutat în patru ani de trei ori”

„Nu, nu l-am cumpărat. Stau cu chirie deocamdată”, a recunoscut artista, care nu vrea să investească într-un apartament, căci ei îi place să schimbe des locuința, căci se plictisește. „Și anul trecut am vrut să-mi cumpăr apartament. M-am interesat, dar nu știu ce să zic, că piața în momentul de față e în continuă schimbare și cum se construiesc o grămadă…. și mă tot gândesc că la cât de mult mă mut eu și cât de mult plec, chiar are sens?

Bine că într-adevăr, dacă te gândești la partea financiară, am oameni care mă sfătuiesc că mai bine să cumpăr, să îl închiriez. Adică, nu știu, eu mă plictisesc foarte repede, eu m-am mutat în patru ani de trei ori, că mă plictisesc. Vreau altceva, nu știu ce mi-aș dori… mai degrabă o casă. Și mă gândesc. Dar nu sunt pregătită pentru casă, adică văd la ai mei ce înseamnă să ai casă, deci nu”, a mai zis ea.

Totodată, ea a vorbit despre situația sa financiară. „Acum, de vreun an, am început să fiu chivernisită pentru că vreau să-mi impun chestia asta. Nu am fost niciodată recunosc, dar mi-a și dat Dumnezeu norocul ăsta să nu trebuiască să număr fiecare ban.

Și sunt recunoscătoare pentru chestia asta, dar e o ambiție de-a mea personală, pentru că e nevoie. M-am uitat și la podcasturi pe online, podcasturi de disciplină financiară, pentru că vreau să am chestia asta. Dar nu e vorba neapărat de a strânge bani, e vorba pur și simplu să fii smart și să nu cheltui, să dai bani altor oameni, înțelegi, altor companii. De ce? Mai bine fac altceva cu banii ăia, cumpăr ceva”, a mai explicat vedeta.

Alexandra Stan e singură sau într-o relație?

În Interviul pentru unica.ro, ea a vorbit și despre viața personală. „Sunt singură de doi ani. Mă știți, doar știți că eu am avut mereu relații lungi și mereu am vorbit despre asta. Este cred că prima dată când sunt atât de mult timp singură, după doi ani de zile, dar uite că am reușit să o fac și pe asta și să mă focusez pe mine”, a dezvăluit ea.

În iulie, Alexandra Stan a rupt tăcerea după ce s-a spus că are o relație cu fotbalistul George Pușcaș. La vremea respectivă, ea a postat pe internet o poză în care apare în tricoul cu numărul 9 al naționalei, însă fanii și-au dat seama că Alexandra Stan a îmbrăcat, de fapt, tricoul lui George Pușcaș.

Cei doi nu au confirmat dacă formează un cuplu, însă Alexandra Stan a vrut atunci să pună punct speculațiilor. „Dacă mergi într-o vacanță cu niște oameni și sunt mai mulți oameni la o masă, nu înseamnă că ești cu unul din oamenii ăia. Voi mă cunoașteți pe mine, eu sunt foarte sinceră. Dacă eu aveam o relație, eu eram prima care ieșea în față și ziceam”, a declarat Alexandra Stan, la Antena Stars.