„Ea cu mine e foarte generoasă. Eu cu ea sunt încă un pic circumspectă. Eu sunt destul de cerebrală. E foarte frumos și încă nu-mi vine să cred. Probabil nu voi mai sta cu inima strânsă și mă voi bucura de povestea pe care o trăiesc. Nu mă gândesc la căsătorie. Nu e un subiect care mă pasionează. Cred în lucrurile pe care le trăiesc, sunt frumoase și vreau să ne bucurăm împreună de ele”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Cancan.

Artista a dezvăluit ce a făcut-o să se îndrăgostească de bărbatul din viața ei. „E un băiat foarte frumos. Dar nu de asta m-am îndrăgostit de el. E un om extraordinar de bun, care mă înțelege, mă iubește, mă ajută, mă respectă. Mă pune pe un piedestal fără să fie fascinat de statutul meu de artistă. Își dorește să evolueze pentru mine, iar eu la fel, vreau să fiu un om mai bun pentru el”, a mai adăugat interpreta.

Alexandra a slăbit și a dezvăluit cum a reușit să facă asta

„Sunt mâncăcioasă. Azi da, nu am apucat să mânânc nimic. Nu-mi place să fac foamea. Am studiat mult partea aceasta de nutriție, eu dorindu-mi să fiu slabă dintotdeauna. Când am început să pun pe mine, am tras un semnal de alarmă și am aprofundat puțin. Dar foamea nu e o soluție. Înaintea unui spectacol nu pot mânca. Orice exces știu că se plătește.

Am avut o dietă care m-a ajutat, una destul de restrictivă. În care am consumat doar produsele respective. Nu mi-am mai făcut probleme, cât și ce mănânc. Am consumat doar acele prafuri”, a încheiat vedeta.

