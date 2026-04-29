„Nu e cazul să facem petreceri împreună, am suferit prea mult eu și fetele, ca să jucăm în continuare într-o piesă de teatru fără sfârșit.

Deja a făcut un obicei din a se folosi de prilejuri de zile de naștere și de sărbători, când pozează de fiecare dată cu un buchet de flori în brațe în omul care nu a fost vreodată, doar pentru a primi atenție și a fi totul cum vrea el.

Când de fapt ar trebui să fie vorba despre copil. Are libertatea pe care și-a dorit-o, îmi doresc să mă lase în pace. Respectăm hotărârea instanței privind programul fetelor și atât”, a spus Alina recent.

Alexandru Ciucu îi dă replica fostei soții

Pe de altă parte, Alexandru Ciucu vine cu o nouă declarație, după spusele Alinei Sorescu, mama fetelor sale, de care s-a despărțit la finalul lunii ianuarie 2025, după 12 ani de căsnicie.

„Nu înțeleg acest nou atac. Nu am vorbit urât despre nimeni, nu am zis nimic nimănui. Încerc să mă bucur de viață, de copii, de părinți și de pace. Sunt însă un om educat, iar copiii noștri trebuie să aibă și un exemplu despre cum poți răspunde cu demnitate și cu bun-simț unor declarații defăimătoare. Îmi iubesc copiii până la Dumnezeu și nu i-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar nici de tatăl lor nu le poate desparți nimeni.

Avem un program de vizită inegal. Atât de inegal, încât fetele stau cu mine, adunat, aproximativ o lună, din primele șase luni ale acestui an. În celelalte 5 luni, stau cu mama lor. Iar distanțarea asta se simte”, a spus Alexandru Ciucu pentru Click.

Ce pensie alimentară le dă Alexandru Ciucu fetelor sale

Ciucu a mai dezvăluit și ce pensie de întreținere le oferă fetelor. „Plătesc lunar o pensie de întreținere de 7.500 de lei, începând din februarie 2022, și mă ocup cu drag de creșterea fetelor, atunci când sunt la mine. Le răsfăț cât pot, dar în limitele bunului-simț.

Când sunt la mine, mă dedic exclusiv lor și activităților pe care le avem de făcut împreună. Postez ocazional cu Rai și Caro, pentru că le iubesc și sunt mândru de ele. Sunt sfătuite, însă, să nu zâmbească în poze, ca lumea să nu vadă că ele sunt fericite și când sunt la mine”, a mai spus designerul.

