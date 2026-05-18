Prezența în cadrul Marche du Film reprezintă un pas important pentru producția românească, care intră astfel într-un context internațional dedicat distribuitorilor, platformelor de streaming, producătorilor și profesioniștilor din industria de film din întreaga lume.

Inspirat din romanul semnat de Olivia Odăianu, „Acel Martie” („That March”) este un thriller psihologic cu accente dramatice, care urmărește povestea unui tânăr prins într-o spirală de manipulare emoțională, traumă și alegeri care îi schimbă complet viața. Filmul explorează teme precum vulnerabilitatea, identitatea și impactul relațiilor toxice, într-o atmosferă tensionată și cinematică.

Distribuția reunește atât actori români, cât și internaționali: Mădălina Bellariu Ion (cunoscută publicului internațional inclusiv pentru apariția din „The Young Pope”), Eduard Trică, Esther Acebo (cunoscută pentru rolul Stockholm din „La Casa de Papel”), Costas Mandylor (din franciza „Saw”), dar și pe Luke Roberts și Didi Anderson.

Filmat în România și Spania, inclusiv în spectaculosul Castell de Peníscola, proiectul și-a construit încă de la început o direcție internațională, atât prin distribuție, cât și prin ambiția vizuală și tematică a producției.

Tot în această perioadă, producția românească a fost preluată de una dintre cele mai importante companii independente de sales și distribuție internațională din Hollywood.

Fondată în 2010 de producătorul Andre Relis și cu sediul în inima Hollywood-ului, compania este specializată în distribuție mondială, finanțare și producție de film și are în portofoliu titluri și colaborări cu nume importante din industria internațională, precum Nicolas Cage, John Malkovich, Jean-Claude Van Damme, Willem Dafoe, Liam Hemsworth sau Jon Hamm.

„Alături de partenerii noștri din Statele Unite, filmul va fi distribuit internațional pe toate teritoriile disponibile și este prezent în această perioadă la Marche du Film, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Pentru noi acest pas confirmă direcția pe care am urmărit-o încă de la început: aceea de a duce o poveste inspirată de o carte românească, realizată cu o echipă și o distribuție internațională, către publicul din întreaga lume.

Pe măsură ce teritoriile și platformele de distribuție vor fi confirmate, vom reveni cu informații despre țările și locurile în care filmul va putea fi văzut. Suntem mândri că «Acel Martie» merge mai departe și că o poveste născută în România are șansa să ajungă la spectatori din cât mai multe colțuri ale lumii”, a spus Nicu Claudiu Moldovan, producătorul filmului „Acel Martie” („That March”).

În urma acestui parteneriat, filmul va beneficia de distribuție internațională pe toate teritoriile disponibile, iar lansarea internațională, inclusiv debutul pe piața americană, este programată pentru septembrie 2026.

