Planificarea începe acasă

Economiile adevărate se nasc înainte de a ajunge la magazin. Începe prin a verifica frigiderul, congelatorul și cămara pentru a vedea ce ai deja. Folosește produsele perisabile înainte ca acestea să se strice și transformă alimentele rămase  de la cină într-un prânz rapid. Coastccu.org recomandă, de asemenea, crearea unui inventar al produselor esențiale, cum ar fi conservele și condimentele, pentru a preveni achizițiile unor produse pe care le ai deja.

Planificați-vă mesele! Un pic de planificare a meselor face minuni. Dacă știți ce veți găti în săptămâna respectivă, puteți cumpăra exact ce aveți nevoie, reduceți risipa și evitați comenzile de mâncare la pachet de ultim moment.

Căutarea ofertelor și cupoanelor

Promoțiile pot fi aliați de nădejde. Răsfoiește pliantele săptămânale ale magazinelor locale și înscrie-te în programele lor de fidelitate. Aplicațiile de cumpărături, inclusiv cele terțe, îți oferă acces la cupoane și reduceri speciale. Gândește-te să cumperi în cantități mari produsele pe care le folosești frecvent, împărțind achiziția cu un cunoscut pentru a evita surplusul.

Lista de cumpărături, un aliat esențial

O listă bine făcută este cheia cumpărăturilor eficiente. Fii specific în privința cantităților și evită impulsurile de moment. Include articolele frecvent cumpărate pentru a economisi timp și energie. Asigură-te că lista include atât necesități, cât și mici plăceri, pentru a evita achizițiile neplanificate.

Cum faci alegerea inteligentă la raft

Mărcile generice pot oferi aceeași calitate precum cele renumite, dar la prețuri mult mai mici. Nu te lăsa influențat de ambalajele atrăgătoare; compară prețul unitar pentru a identifica cea mai bună ofertă. Coastccu.org subliniază că, uneori, ambalajele mai mici pot fi mai avantajoase decât cele în vrac.

Reduceri și lichidări de stoc

Rafturile de lichidări sunt o comoară pentru economii. Caută produse apropiate de data de expirare, cum ar fi legume sau produse de panificație. De asemenea, fii atent la alimentele în afara sezonului sau la cele cu stocuri excesive, care sunt adesea reduse la preț.

Evitarea produselor de tip «convenience»

Produsele preambalate sau preparate au costuri suplimentare. De exemplu, legumele spălate, brânza rasă sau mezelurile feliate pot fi înlocuite cu variante neporţionate. Pregătește acasă gustări precum popcornul sau amestecul de fructe uscate. Investiția într-un filtru de apă poate elimina nevoia de sticle de plastic.

Nu faceți cumpărături la nivelul ochilor!

Magazinele alimentare își expun cele mai scumpe produse exact acolo unde le puteți vedea, la nivelul ochilor. Căutați reducerile și ofertele în alte locuri. Brandurile plătesc un preț mai mare pentru spațiul de pe rafturile de top, așa că produsele cele mai profitabile și adesea mai scumpe sunt așezate exact acolo unde este cel mai probabil să le luaţi. Veți găsi adesea mărci mai ieftine și mai puțin cunoscute, dar de o calitate similară pe rafturile de jos.

Verificați prețurile unitare!

Verificați prețul unitar înainte de a cumpăra la vrac. „O altă strategie adesea neglijată este verificarea prețului unitar, în loc de costul total. Pachetele mai mari nu înseamnă întotdeauna o ofertă mai avantajoasă, deoarece prețurile pot fi înșelătoare. Magazinele alimentare stabilesc uneori prețuri mai mici pe unitate pentru pachetele mai mici, pentru a vinde stocul mai repede, așa că comparați întotdeauna prețurile înainte de a cumpăra la vrac”, arată sursa citată.

Nu faceți cumpărături pe stomacul gol!

Ați mai auzit asta, dar merită repetat: nu faceți niciodată cumpărături pe stomacul gol. Totul pare delicios când vă este foame și veți ajunge să aveți un coș plin de gustări în loc de ingrediente pentru cină!

Cunoașteți-vă magazinul!

Familiarizați-vă cu dispunerea supermarketului. Dacă știi unde se află totul, vei economisi timp ocolind raioanele de care nu ai nevoie şi îndreptându-te direct către produsele dorite.

Nu ignora raionul de produse congelate!

Fructele și legumele congelate sunt la fel de nutritive precum cele proaspete și adesea mai ieftine. În plus, se păstrează mai mult timp, așa că nu va trebui să-ți faci griji că trebuie să le consumi imediat.

Fă cumpărăturile aproape de ora închiderii!

Fă cumpărăturile când magazinul alimentar este pe punctul de a se închide. Dacă ai puțină flexibilitate, cumpărăturile făcute chiar înainte de ora închiderii pot aduce economii semnificative, mai ales în supermarketurile care reduc prețurile la produsele proaspete pentru a elibera rafturile.

Alegerea unor strategii inteligente de shopping te ajută să transformi corvoada cumpărăturilor într-o activitate rapidă și eficientă.

Dacă vrei să eviți tentațiile de la raft și să economisești și mai mult timp, poți pune în practică toate aceste sfaturi comandând produsele tale preferate direct pe Glovo. Cu doar câteva click-uri, scapi de aglomerație, respecți lista cu strictețe și primești tot ce ai nevoie direct la ușă, având control total asupra bugetului tău!

