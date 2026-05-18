Măsurile sunt impuse de extinderea rețelelor de utilități și de organizarea Festivalului „Zilele Studenților Timișoarei”, conform Timiș Online. Astfel, începând cu data de luni, 18 mai și până la 18 august, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Ioan Rusu Șirianu și Dumitru Kiriac, unde Del Gaz va înlocui conducte și branșamente de gaze naturale.

Pe de altă parte, în același scop, se prelungesc restricțiile de circulație de pe bulevardul Liviu Rebreanu, tronsonul cuprins între strada Drubeta și strada Arieș, până pe 12 iunie.

De asemenea, în perioada 20 mai – 19 iunie, circulația rutieră va fi restricționată și pe „Drumul Cenușii”, ce leagă Calea Șagului de Chișoda, pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră și realizării branșamentelor de apă și canal în localitatea de lângă Timișoara.

În final, weekendul 21-23 mai aduce închiderea străzii Traian Lalescu, în intervalul orar 16:00 – 24:00, pentru organizarea Festivalului „Zilele Studenților Timișoarei”.

