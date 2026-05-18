80 de morți și aproape 250 de cazuri suspecte de Ebola

Până acum au fost raportate aproximativ 246 de cazuri suspecte și 80 de decese în provincia Ituri, din estul țării. OMS spune însă că numărul real al infectărilor ar putea fi mult mai mare.

Autoritățile sanitare au confirmat deja opt cazuri în laborator, în trei zone medicale, inclusiv în Bunia, capitala provinciei Ituri, dar și în orașele miniere Mongwalu și Rwampara.

Prime cazuri confirmate și în Uganda

OMS a anunțat că virusul a trecut deja granița Republicii Democrate Congo. Două cazuri au fost confirmate în Uganda, iar unul dintre pacienți a murit. Autoritățile au transmis că bărbatul decedat, în vârstă de 59 de ani, era cetățean congolez, iar trupul său a fost returnat în Congo.

În același timp, un caz de Ebola a fost confirmat și în orașul Goma, controlat de rebelii M23, potrivit AFP. Epidemiologul Emilian Popovici a avertizat că, atâta vreme cât un laborator din Goma adăpostește mostre ale virusului Ebola și se află în mijlocul luptelor dintre armata congoleză și gruparea rebelă, o epidemie de Ebola în Congo ar putea avea „consecințe amplificate la extrem”.

Statele Unite monitorizează și ele situația după ce cel puțin șase americani au fost expuși virusului în Congo. Unul dintre ei a prezentat simptome, însă niciun caz nu a fost confirmat oficial până acum. Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a anunțat că va trimite personal suplimentar în Congo și Uganda.

Tulpina Bundibugyo nu are vaccin

Actualul focar este provocat de virusul Ebola Bundibugyo, una dintre cele trei variante cunoscute care pot produce epidemii la oameni. Această tulpină este rară și a provocat doar două focare importante înainte, în 2007 și 2012. Aproximativ 30% dintre persoanele infectate au murit în acele epidemii.

Problema majoră este că, spre deosebire de alte variante Ebola, pentru Bundibugyo nu există vaccin sau medicamente aprobate. Medicii spun că tratamentul se bazează doar pe îngrijire de susținere, cu hidratare, controlul durerii, tratarea altor infecții și susținerea organismului până când pacientul poate lupta cu virusul.

„Aceasta este una dintre cele mai mari îngrijorări în actualul focar”, a explicat profesoara Trudie Lang, de la Universitatea Oxford.

Cum se transmite Ebola și care sunt simptomele

Ebola se transmite prin contact direct cu fluide corporale infectate, precum sângele sau vărsăturile. Primele simptome apar între două și 21 de zile după infectare și seamănă inițial cu gripa, manifestând febră, dureri musculare, oboseală, dureri de cap și dureri în gât.

Pe măsură ce boala avansează, apar vărsături, diaree, afectarea organelor și, în unele cazuri, hemoragii interne și externe.

De ce este atât de greu de controlat focarul

Specialiștii spun că epidemia a fost detectată târziu. Prima persoană cunoscută care a prezentat simptome a fost o asistentă medicală, pe 24 aprilie, însă confirmarea oficială a focarului a venit după aproape trei săptămâni.

„Transmiterea continuă de mai multe săptămâni și focarul a fost detectat foarte târziu, ceea ce este îngrijorător”, a spus epidemiologul Anne Cori, de la Imperial College London.

Situația este complicată și de războiul și criza umanitară din estul Republicii Democrate Congo, unde peste 250.000 de oameni au fost strămutați. Multe dintre zonele afectate sunt orașe miniere, cu populație foarte mobilă, iar oamenii circulă frecvent între comunități și peste granițe.

OMS avertizează că există risc ridicat de răspândire regională în țările vecine, inclusiv Uganda, Rwanda și Sudanul de Sud. Rwanda a anunțat deja controale mai stricte la frontieră și intensificarea supravegherii medicale.

OMS: nu există motive pentru închiderea frontierelor

Cu toate că a declarat urgență internațională, OMS subliniază că nu există motive științifice pentru închiderea frontierelor sau restricționarea comerțului și călătoriilor. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat însă că există încă „incertitudini semnificative” privind numărul real al persoanelor infectate și amploarea răspândirii virusului.

Republica Democrată Congo are experiență în gestionarea epidemiilor Ebola. Virusul a fost descoperit aici pentru prima dată, în 1976. Cel mai grav focar din istoria țării a avut loc între 2018 și 2020, când aproape 2.300 de oameni au murit. În total, aproximativ 15.000 de persoane și-au pierdut viața din cauza Ebola în Africa în ultimii 50 de ani.

