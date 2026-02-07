Alexandru Ciucu, despre conflictul cu Alexandru Papadopol. „L-au luat nervii. Câte duble să tragă?”

Alexandru Papadopol nu era mulțumit de felul în care se desfășurau filmările, iar gestul lui Alexandru Ciucu l-a făcut să cedeze.

„Filmam Alt Love Building, tot filmul s-a filmat la Bran, chiar la o vilă de acolo și era o filmare de exterior, pe un deal, noi eram niște cupluri, cine a văzut filmul (…).

Ei aveau un sponsor care le dădea batoane de astea energizante. Și stau, și stau, și stau, știi cum e, până îți vine rândul, apoi mai aștepți și pe alții. La un moment dat, am luat un baton, dar erau multe, cred că 100-200 de batoane, erau niște cutii pline de batoane. Am luat și eu un baton.

Papi, adică Alex Papadopol, nervos fiind că nu știu, nu ieșeau filmările, nu ziceau ăia ce trebuia, nu știu, ceva de genul ăsta, în nervii ăia, când m-a văzut pe mine că mâncam props-ul, eu mâncam props-urile practic, l-au luat niște nervi, că ce am făcut, nu o să mai ajungă (…).

Doamne, nu-i mai ajungeau, dar aveau 200, erau vreo 4-5 cutii. Câte duble să tragă? Că moare dacă mănâncă atâtea props, înțelegi? Am luat și eu, dar ce mi-a făcut, îți dai seama…”, a povestit Alexandru Ciucu în podcastul Ioanei Ginghină, fosta soție a lui Alexandru Papadopol.

