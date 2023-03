În timp ce Alina Sorescu este nemulțumită de decizia instanței, Alexandru Ciucu este bucuros că își poate petrece mai mult timp cu fiicele sale. Carolina și Raisa vor locui o săptămână cu mama lor și o săptămână cu tatăl lor. Discret în declarații, designerul spune că e o decizie benefică pentru cele două fete.

„Mă bucur de această hotărâre, pentru că îmi iubesc mult copiii. Cred că este o decizie în beneficiul fetițelor noastre. Alte declarații nu mai doresc să fac pe această temă”, a spus Alexandru Ciucu pentru CANCAN.

Întrebat despre ideea de a se recăsători, fostul soț al Alinei Sorescu a răspuns: „Recăsătoria nu e un subiect la care să mă gândesc acum. Mă concentrez la ce e mai bine pentru copii”.

„Au talent în plan vestimentar, fiind foarte iscusite în alegerea ținutelor”

Alexandru Ciucu a observat că fetele sale, Carolina și Raisca, au talent în plan vestimentar și este bucuros că i-ar putea călca pe urme.

„Au talent în plan vestimentar, fiind foarte iscusite în alegerea ținutelor, asortarea culorilor și a accesoriilor, atât pentru ele, cât și pentru păpuși. Când se mai rupe sau strica vreo hăinuță de păpușă îmi cer ajutorul și o cos sau o repar eu.”

Recomandări ANUNȚ OFICIAL. ASF a decis insolvența Euroins, confirmând investigația jurnalistică a Libertății. Sutele de milioane de euro care lipsesc vor fi plătite de stat – de fapt, de către asigurați

Designerul a intrat și în bucătărie pentru fetele sale, astfel că le-a pregătit preparate delicioase, iar ele au fost foarte încântate.

„Sigur că da, petrec timp și-n bucătărie. Am făcut pizza, mucenici, supă de pui strecurată și alte mâncăruri care le plac lor.

Le fac hăinuțe doar fetițelor mele, dar nu mă gândesc să dezvolt o linie vestimentară pentru copii. Îmi face mare plăcere să le surprind când avem o zi de naștere, un eveniment”.

Raisa și Carolina au fost anul acesta în vacanță cu tatăl lor, la munte, unde au schiat și s-au distrat de minune împreună. „Am fost anul acesta împreună la schi și s-au descurcat admirabil, mai ales că Raisa schia pentru prima dată, iar Carolina nu mai schiase de trei ani din cauza pandemiei”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Alexandru Ciucu are succes cu cele patru magazine

Deși nu trece printr-o perioadă favorabilă din cauza divorțului, celebrul designer are succes pe plan profesional. El are patru magazine, trei în București și unul în Brașov.

Recomandări DOCUMENT. Schema prin care Eurohold a rămas cu banii reasigurați de Euroins în Bulgaria: contractul încetează dacă societatea e luată în administrare de stat

„Pregătesc o nouă colecție de costume bărbătești, de ceremonie, precum și de costume de zi, în zona de casual. Încă nu am de gând să fac o prezentare. Din păcate, văd că prezentările, așa cum sunt ele percepute, în stilul clasic, cu manechin pe podium, sunt cumva în ultimul timp, în România, cam de domeniul trecutului. Văd că nimeni nu prea mai face.

„Am terminat masterul la Paris. Am mai făcut unul la Milano și alte cursuri, tot acolo”

Am terminat masterul la Paris. Am mai făcut unul la Milano, și alte cursuri, tot acolo. Pandemia ne-a afectat foarte mult.. Eu fac doar costume de ceremonie și bussiness. A fost o perioadă foarte neagră în istoria mea profesională. Sunt un om foarte organizat și mă gândesc foarte bine înainte să fac vreo investiție. Am avut norocul ca pandemia să mă prindă fără credite. Banii pe care-i aveam i-am folosit să-mi pot menține atelierele, oamenii. E o minune că am trecut cu bine, am făcut până și vreo 50.000 de măști. Am refulat în creație.

Avem în continuare trei magazine în București și încă unul la Brașov.

Prima colecție am avut-o cu Tata și Fiul, când am deschis primul magazin de pe Moșilor, iar în machetarea ei m-a ajutat Cătălin Botezatu, despre care aflasem întâmplător, de la vânzătoare, că era client al magazinului nostru. Mi s-a părut atunci ceva măgulitor pentru mine. Când a venit să-și ia costumul, i-am oferit în semn de apreciere o sticlă de șampanie. Așa l-am cunoscut. Apoi, la următoarea colecție și prezentare, el a fost un fel de amfitrion”, a mai spus designerul.

GSP.RO "Mi-au spus că nu este menit să fiu aici, că nu este un job pentru fete". Acum Ana Dumbravă este numărul 1 în lume!

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro OFICIAL! O nouă vacanță de 5 zile pentru români. VESTEA care va bucura angajații

Viva.ro Cum arată acum Ioana Tufaru. Fiica Andei Călugăreanu a apărut la TV schimbată radical. Ce detaliu au observat oamenii

Observatornews.ro Preţul uriaş cu care se vinde un kg de cartofi noi româneşti

Știrileprotv.ro Moment înfricoșător surprins pe o plajă de un turist. Șarpe „canibal” văzut în timp ce înghite un alt șarpe. Experții avertizează că este un șarpe extrem de periculos pentru oameni | FOTO

FANATIK.RO Cum poți rămâne fără bani pe card. Metoda prin care atacatorii au acces la contul tău bancar

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Ce au descoperit medicii în plămânii unui copil care acuza tuse persistentă de câteva luni: 'Săracul de el'

HOROSCOP Horoscop 17 martie 2023. Balanțele au șansa de a descoperi cauzele unor probleme cu care se confruntă de mai mult timp

PUBLICITATE Ce e aplicația NABU și cum îi ajută pe copiii ucraineni