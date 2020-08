Alexia Eram a împlinit 20 de ani. Ce mesaj i-a transmis Andreea Esca. „Abia astăzi m-am panicat”

„Abia astăzi m-am panicat! Nu alaltăieri, când a fost ziua mea! Alexia împlinește 20 de ani! Deci e imposibil ca și eu să am tot 20. Și nici 34 nu pot să am, că nu am avut-o la 14 ani.

Deci am mai mult de atât. Mai mult de atât înseamnă mult…Și da, știu încurajările de tipul nu contează vârsta din buletin, dar azi m-a izbit realitatea. Nu, desigur, această revelație târzie nu mă va face să cântăresc de două ori dacă să mă duc la vreun party, dar recunosc că m-a zguduit un pic.

Pentru că eu trăiesc cu mine zilnic, îmbătrânim împreună cu ridurile aferente și kilogramele de rigoare, cu dubiile și problemele ce trebuie rezolvate, și știm că avem doi copii. Doar că acum, unul dintre “cei mici” apare cu o vârstă din asta … și nu eram pregătite. Parcă până la 20 încă mai sună a “copilul meu”.

Acum nu știu cum să zic? Fata mea? Și cum să mă repozitionez față de fetița aceea zglobie cu ochi albaștri care mi-a schimbat universul când a venit pe lume?(…)

„Alexia Margot, astăzi, când împlinești 20 de ani, vreau să-ți multumesc pentru 20 de ani de fericire, împlinire, bucurii, aventuri, distracție, nervi, emoții, discuții, panici, proiecte, hohote de râs, de plâns, satisfacții, dezamăgiri, iubire!

Îți mulțumesc pentru cei 20 de ani alături de tine, “montagne russe-ul” meu preferat! Te iubesc și sunt aici pentru orice, oricând! Bine, știu că nu răspund la telefon tot timpul… Dar și tu suni întruna și vorbești muuuuuult.

PS: Să nu spui gluma noastră cu “Pe cine suni dacă… “, a mai scris Andreea Esca pe site-ul său, alistmagazine.ro.

Alexia a avut parte de o petrecere alături de cei dragi

Aseară, Alexia a petrecut alături de câțiva prieteni și iubitul ei, Mario Fresh, care îi este aproape în cele mai importante momente.

