Proprietatea face parte dintr-un lanț de insule mici din Deltă

Proprietatea este situată în White Slough, în apropiere de Stockton, și face parte dintr-un lanț de insule mici din Deltă, multe dintre ele rămânând neamenajate, în ciuda peisajului agricol vast ce caracterizează regiunea. Potrivit unui articol din New York Post, insula oferă o oportunitate rară de a deține o parcelă privată de teren accesibilă exclusiv cu barca.

Anunțul de vânzare, publicat pe Zillow, descrie proprietatea ca fiind ideală pentru un refugiu de weekend, activități de pescuit și navigație, un sanctuar personal sau o investiție pe termen lung.

California private island up for sale as $39,000 listing sparks interest https://t.co/8XZhKpvywR pic.twitter.com/mNBLhD1deD — New York Post (@nypost) June 4, 2026

„Aceste proprietăți sunt atât de unice, încât nu se vând foarte repede, dar aceasta a fost pe piață doar o zi și deja am depus o ofertă la prețul integral în numele unui cumpărător”, a declarat agentul imobiliar Monte Morris.

„Se pare că cererea pentru astfel de insule este mai mare decât era în trecut”, a adăugat Morris.

Insula se află la aproximativ 1,3 kilometri distanță, accesibilă cu barca, de Devils Aisle Club și Grindstone Joes Campground, locații populare pentru agrement. Potrivit unei descrieri de pe Nick Sadek Sothebys International Realty, terenul este în mare parte nivelat și este zonat AG-40 pentru utilizare agricolă.

„Bine ați venit pe propria insulă privată din inima Deltei Californiei!”, se arată în anunț.

„Situată în apele liniștite ale White Slough, această insulă rară de 5,6 acri oferă o oportunitate unică de a deține un teren complet înconjurat de apă, unde ritmul vieții încetinește, iar posibilitățile se deschid”.

Reacțiile online ale utilizatorilor

Deși prețul este accesibil pentru o insulă privată în California, reacțiile online au variat.

„Nimeni nu vrea să locuiască în Stockton”, a spus un utilizator.

Alt utilizator a fost chiar mai critic: „OK, dar ar trebui să locuiești în CA. Și în Stockton. Să nu mai vorbim de faptul că CA nu ar aproba niciun fel de construcție acolo, fiind zonă umedă, iar nicio asigurare nu ar acoperi-o, fiind într-o zonă predispusă la inundații. În câțiva ani, eroziunea va șterge o parte semnificativă”.

Prețul actual al insulei reprezintă o creștere semnificativă față de istoricul său de vânzare. Documentele publice arată că proprietatea a fost achiziționată cu 12.500 de dolari în septembrie 2005, iar ulterior a fost vândută pentru 17.500 de dolari în octombrie 2007. Pe 2 iunie 2026, insula a fost listată pentru 39.000 de dolari, marcând o creștere de 122,9% față de ultimul preț de vânzare.

În Scoția, o insulă faimoasă pentru colonia unică de canguri pitici a fost scoasă la vânzare pentru 3.500.000 de euro.