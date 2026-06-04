Compania aduce pe piața locală soluții pentru curățenie, electrocasnice pentru bucătărie, produse de îngrijire personală și dispozitive dedicate locuințelor inteligente, într-un moment în care interesul pentru tehnologiile smart home este în creștere.

Printre produsele prezentate se află și MOVA V70 Ultra Complete, noul model de top al companiei din categoria roboților aspiratori. Acesta integrează extensii de curățare care ajung până la 17 centimetri pentru mop și 12 centimetri pentru peria laterală, valori pe care producătorul le descrie drept o premieră în industrie.

Lansarea din România face parte din strategia de extindere a brandului în Europa Centrală și de Est.

„MOVA a fost construită pornind de la convingerea că tehnologia trebuie să contribuie la simplificarea activităților de zi cu zi și să răspundă unor nevoi reale ale utilizatorilor. Extinderea în Europa Centrală și de Est reprezintă un pas important în dezvoltarea noastră și ne dorim să construim relații pe termen lung, cu partenerii și consumatorii din regiune”, spune Ada Zou, Manager Regional pentru Europa Centrală și de Est, MOVA.

Robot aspirator proiectat să depășească obstacole de până la 9 centimetri

MOVA V70 Ultra Complete este echipat cu o putere de aspirare de 42.000 Pa și a fost dezvoltat pentru a îmbunătăți curățarea în zonele dificil de accesat, precum colțurile încăperilor sau spațiile din jurul mobilierului.

Modelul utilizează sistemele MaxiReachX™ Mop Extension și MaxiReachX™ Side Brush Extension, care extind raza de acțiune a robotului în timpul procesului de curățare. În același timp, dispozitivul este conceput pentru a depăși obstacole de până la 9 centimetri, adaptându-se mai ușor diferitelor configurații ale locuințelor moderne.

Sistem care spală podelele cu apă curată și colectează simultan apa murdară

Din gama lansată în România face parte și MOVA S70 Ultra Roller, un robot aspirator care utilizează tehnologia HydroForce™ Mopping, conceput pentru alimentarea continuă cu apă curată și colectarea simultană a apei murdare, în timp ce exercită o presiune de 4.100 Pa asupra suprafețelor. Potrivit companiei, soluția urmărește menținerea unei curățări constante chiar și pe suprafețe extinse.

Primul aspirator vertical wet & dry din lume, cu braț robotic pliabil și extensibil

Portofoliul dedicat întreținerii podelelor include și MOVA M50 Ultra, prezentat de producător drept primul aspirator vertical wet & dry din lume, dotat cu braț robotic pliabil și extensibil. Dispozitivul este proiectat pentru a facilita accesul în zonele greu accesibile, precum spațiile de sub mobilier sau extremitățile locuinței.

Pentru utilizatorii care preferă soluțiile fără fir, compania propune și modelul MOVA S7 Ultra. Acesta oferă o putere de aspirare de 220AW și include un sistem de colectare a prafului fără contact, dezvoltat pentru a reduce timpul necesar operațiunilor de întreținere a locuinței.

Roboți pentru piscine și geamuri

Pe lângă produsele destinate curățeniei interioare, MOVA aduce pe piața locală și dispozitive pentru alte tipuri de întreținere a locuinței.

MOVA X10 este un robot pentru curățarea piscinelor, proiectat să opereze pe fundul bazinului, pereți, trepte și în zona liniei apei.

Totodată, MOVA N1 este dedicat curățării geamurilor și utilizează sistemul Dual-Wing Mist-Cleaning, alături de funcții inteligente de siguranță și navigare.

De la aparate de cafea până la produse pentru animalele de companie

Oferta locală a companiei include și electrocasnice pentru bucătărie, aparate de cafea, produse pentru îngrijire personală, soluții inteligente dedicate animalelor de companie dar și echipamente pentru imprimare 3D.

La nivel global, ecosistemul MOVA reunește peste 4 milioane de utilizatori, iar produsele companiei au ajuns în peste 1,4 milioane de gospodării. Brandul este prezent astăzi în peste 3.000 de magazine fizice, din diferite piețe internaționale.

În România, produsele MOVA pot fi găsite în magazinele eMAG, Altex și Black Tech Group, precum și online prin eMAG, Altex, evoMAG, Flanco, PC Garage, Media Galaxy și Dedeman.

Prin lansarea oficială pe piața locală, compania își continuă strategia de extindere în Europa Centrală și de Est, o regiune în care integrarea tehnologiilor pentru locuințe inteligente este în plină dezvoltare.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați https://ro.mova.tech/.

Foto: MOVA