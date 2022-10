Alexia Eram a profitat de câteva zile libere și a plecat în Paris, orașul îndrăgostiților. „A fost o perioadă destul de aglomerată, cu evenimente și shooting-uri… Mi-am luat câteva zile off la Paris. O să vă țin la curent cu tot ce fac aici.

Azi-noapte am dormit două ore pentru că am avut zbor de dimineață, la prima oră și sunt ruptă de oboseală. Dar nu am vrut să pierd ziua, așa că m-am plimbat prin oraș toată ziua și am ajuns la capătul puterilor”, a povestit Alexia Eram, pe Instagram.

Fiica Andreei Esca s-a bucurat de plimbările lungi pe străzile capitalei Franței, a servit preparate alese în diferite restaurante, noaptea a mers chiar și în club.

În escapada la Paris, Alexia Eram nu e singură. Una dintre prietenele ei a însoțit-o. Se pare că Mario Fresh, iubitul ei cu care merge de obicei în toate vacanțele, a avut alte planuri. Conform playtech.ro, Mario Fresh a trebuit să se pregătească pentru un concert pe care îl va susține la Brașov.

