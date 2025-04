De curând, Mario Fresh a surprins cu ce a zis despre despărțirea de Alexia Eram în timpul unui concert. Cei doi s-au despărțit anul trecut, după 8 ani de relație. „A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?”. Ulterior, el a zis cât de mult i-a influențat muzica despărțirea de Alexia Eram. „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit.

Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus cântărețul.

În timp ce el a anunțat despărțirea și a făcut și aceste confesiuni în cadrul unui concert, Alexia Eram a fost foarte discretă privind separarea. Acum, într-un interviu pentru Fanatik, tânăra a recunoscut că e bine pe plan personal, fără să dea alte detalii despre noul iubit.

„Pe plan personal sunt bine, nu mă vezi? Ți se pare că nu sunt bine? (zâmbește – n.r. ). Sunt bine. În rest, am lansat brandul meu, acum câteva luni, acum mă concentrez să fie cât mai frumos. Să continui proiectele mele în social media și, cine știe, poate să avem și alte proiecte și internațional. Doamne ajută!“, a declarat ea.

În privința revenirii sale în televiziune, Alexia Eram spune: „Emisiuni momentan nu, am fost la America Express. La Survivor nu m-aș vedea, cred că m-aș plictisi atâtea luni și aș și muri de foame. Chiar șase luni nu e de mine. Ce fac, mănânc cocos încontinuu? Nu, nu”.

Ce se întâmplă în casa Alexiei Eram după ce s-a mutat

De curând, au apărut și imagini din noul apartament în care locuiește Alexia Eram. Noul apartament e mai spațios și situat într-o zonă care îi oferă mai multă flexibilitate pentru proiectele sale. Pasionată de modă, tânăra a strâns în apartamentul ei multe haine, pe care s-a învățat să le doneze.

„Hainele pe care nu le mai port, unele, le donez. Chiar acum câteva luni am fost la o casă de copii și am donat multe cutii, foarte multe cutii de haine. O mașină întreagă de cutii, pe care cei de acolo le-au împărțit la mai multe case, ca să fie toată lumea fericită. De obicei fac asta de Crăciun, în perioada sărbătorilor, obișnuiesc să fac asta.

Și câteodată, sincer, unele haine pe care nu le mai port, le mai țin acolo în dulap. Mă atașez emoțional de haine. Zic că o țin acolo poate revine moda sau că nu pot să o dau pentru că am purtat-o acolo și îmi amintește de ceva. De asta nu mai am loc în dulap”, a declarat Alexia Eram, care, din cauza lipsei timpului, recunoaște că are dezorganizare în casa ei.

„Din camera mea lipsește organizarea (râde – n.r.). Este un haos, o ordine dezorganizată, să zic așa, pentru că nu prea stau pe acasă. Totul este aruncat, dar după aia când am așa o zi… înnebunesc și încep să strâng.

Vine o doamnă și mă mai ajută, sigur, dar nu vine în fiecare zi. Dar da, mă ajută pentru că fără ea nu știu ce aș face… Dacă aș avea timp, mie chiar îmi place câteodată să îmi aranjez lucrurile. Dar pentru că fac atât de multe chestii în timpul zilei, când ajung acasă, vreau să mă trântesc în pat”, a mai spus Alexia Eram.

