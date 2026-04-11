Înainte ca show-ul să fie difuzat pe micile ecrane, Alexia Țalavutis a stat de vorbă cu Libertatea atât despre „Bătălie pe veselie”, cât și despre tradițiile pe care le respectă ea în această perioadă a anului.

Artista petrece Paștele în familie

„Petrec Paștele doar în familie, în primul rând! Așa mi se pare că au sărbătorile sens. Trebuie să ne bucurăm împreună, alături de rude. Chiar dacă plecăm undeva, deși nu s-a mai întâmplat de mult timp asta, suntem împreună mereu. Anul acesta o să ne întoarcem din Thailanda înainte de Paște.

De obicei se ocupă ai mei de masa de Paște, pentru că mergem în vizită la ei, dar pregătim și noi câteva lucruri, pentru că ne face plăcere. Îmi place mult să mănânc cozonac cu ou. Ador combinația dintre sărat și dulce”, a spus Alexia Țalavutis în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă s-a întâmplat vreodată să aibă parte și de un Paște mai diferit, artista nu a stat prea mult pe gânduri și ne-a răspuns rapid: „Da, în Atena! Am fost împreună și am făcut acolo sărbătorile. Ne-am întâlnit cu familia extinsă, a fost deosebit”!

Alexia Țalavutis a dezvăluit în exclusivitate pentru Libertatea și care este primul lucru pe care îl face în dimineața de Paște: „Încă de când eram mică, în prima zi de Paște mama îmi punea într-un pahar cu apă un ou roșu și un ban de argint. Mă punea să mă spăl de trei ori pe față ca să fiu îmbujorată ca oul roșu și să am belșug. Păstrez obiceiul în continuare”.

Cântăreața a mai dezvăluit că nu crede în Iepurașul de Paște și a spus că întotdeauna cadourile trebuie aduse iarna, de Moș Crăciun!

„Eu nu cred că există cadouri de Paște, ci atenții, mai mult. Este plăcut să primești ceva. Totuși, mai bine lăsăm darurile pentru Moș Crăciun! Cu toate acestea, tradiția spune că trebuie să porți ceva nou în ziua de Paște și atunci este frumos să primești un lucru simbolic, mai degrabă”, a afirmat Alexia Țalavutis în exclusivitate pentru Libertatea.

Alexia Țalavutis prezintă la Antena 1 alături de Pepe emisiunea „Bătălie pe veselie”

Prezentatoarea de la „Bătălie pe veselie”, emisiune difuzată de Antena 1 pe 12 aprilie 2026, de la ora 16.00, ne-a spus și cum s-a simțit la filmările show-ului.

„Îmi plac momentele când trebuie să dăm verdictul unei probe. Se creează tensiune, oamenii încep să fiarbă în clipele respective. Când vine vorba de echipă, simt că suntem închegați, pentru că ne aflăm deja la a treia ediție și știm ce avem de făcut. Pepe este un coleg excepțional! Ne simțim din priviri și ne completăm foarte bine, mai ales pentru că el este mereu pus pe glume, iar eu sunt veselă tot timpul. Sunt foarte fericită pentru că prezint alături de el!

Telespectatorii să se aștepte la o emisiune în care râzi, te bucuri și te distrezi. Vrem să transmitem mai departe voie bună și relaxare”, a încheiat Alexia Țalavutis interviul pentru Libertatea.

