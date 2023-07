După divorțul de afaceristul Bobby Păunescu, tânăra și-a găsit liniștea în brațele lui Dragoș Caliminte, bărbatul care a făcut-o mamă pentru prima dată. Cei doi și-au oficializat relația anul trecut, iar la începutul acestui an, vedeta a anunțat că este însărcinată.

Alice i-a anunțat pe fanii săi că fiica ei a venit pe lume. Mai mult, proaspăta mămică a publicat și prima imagine cu micuța.

Cum se menține în formă

Alice Penească a avut grijă întotdeauna de felul în care arată, iar rutina ei nu s-a schimbat foarte mult în timpul sarcinii. Astfel că alimentația sănătoasă și mișcarea au dat rezultate, pentru că vedeta nu a acumulat prea multe kilograme pe perioada sarcinii.

„Fac Pilates la același studio unde făceam și înainte de sarcină. Mă simt foarte bine, vom avea o fetiță pe care o așteptăm cu toată dragostea. Amândoi suntem extrem de fericiți și entuziasmați. Dumnezeu este foarte generos cu noi! Nu am pofte, mănânc la fel ca înainte. Este o sarcină ușoară. Sunt în 5 luni acum!”, a mărturisit Alice Peneacă, pentru Click!

Alice Peneacă a divorțat de Bobby Păunescu în 2018

Alice Peneacă și Bobby Păunescu s-au căsătorit în 2015, după doi ani de relație, și în 2018 au divorțat.

„Din păcate, aşa este viaţa, cu bune şi cu rele. Acum urmează să vedem ce ne rezervă viitorul. Orice spune sau ce va spune ea, eu nu o să comentez din simplul motiv că sexul frumos are întotdeauna dreptate”, declara, la momentul respectiv, Bobby Păunescu.

„Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune!

Nu există prietenie, însă există respect din partea mea.

Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine”, a povestit Alice Peneacă într-un interviu la PRO TV.

Cine e Dragoș Calaminte, iubitul lui Alice Peneacă

În urmă cu aproximativ un an, Alice Peneacă s-a afișat fericită în câteva imagini pe rețelele de socializare alături de noul ei iubit. Era vorba despre Dragoș Caliminte, un antreprenor din Constanța cu afaceri în domeniul digital, după cum apare pe profilul lui de LinkedIn.

De-a lungul anului trecut, Alice și Dragoș s-au relaxat în mai multe vacanțe împreună, atât în România, cât și în străinătate.

