Fostul model internațional Alice Peneacă și Dragoș Caliminte formează un cuplu de câțiva ani. Au împreună o fiică, în vârstă de doi ani, iar în vara lui 2026 se pregătesc să facă pasul cel mare. Alice a mai fost căsătorită timp de trei ani cu regizorul Bobby Păunescu.

„Eu mi-am dorit de când mă știu să devin mămică, dar am așteptat doar să găsesc omul potrivit. Cred că fiecare femeie își dorește asta! Dragoș, iubitul meu și tatăl fetiței mele, m-a ajutat foarte mult. Dacă nu era el, nu aș fi reușit! A fost și este foarte implicat în creșterea ei. Adevărul este că m-a ajutat și mama mea foarte mult. Fără ei nu cred că reușeam!”, a declarat Alice Peneacă, pentru Click!

Alice și Dragoș sunt părinții unei fetițe care le-a schimbat total viața și după care sunt topiți. „Micuța face foarte bine, e la grădiniță și pentru noi e un pic mai ușor acum cu programul. E frumos să fii mămică, dar e foarte dificil! Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit cu ea și am învățat-o. E obositor și, totodată, solicitant să fii părinte!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În 2025, am crescut împreună toți trei, iar de la 2026 îmi doresc să fim la fel de uniți și să ne iubim la fel de mult. Să ne aducă numai bucurii micuța noastră. Nu zic că nu mi-aș mai dori și al doilea copil, dar deocamdată vrem să ne odihnim”, a mai spus Alice, pentru sursa citată.

Între Alice Peneacă și Dragoș Caliminte a fost dragoste la prima vedere. „Ne-am văzut prima oară la un festival de muzică, și la un alt festival de muzică, câteva luni mai târziu, ne-am și cunoscut personal, prima oară. Și de atunci suntem împreună”, a povestit Alice.

„Ce m-a atras la el? Cu siguranță că aspectul fizic a avut un impact! Dar cred că energia pe care o avea și felul în care s-au desfășurat lucrurile între noi, nu știu! A fost totul foarte natural, fără efort și cred că asta a contat foarte mult! Iar el nu a încercat prea mult! A fost foarte cumpătat, așa!”, a răspuns Alice Peneacă, la întrebările venite din partea lui Dan Cruceru, aka Taticool.