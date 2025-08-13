Sunteți pregătiți să ajungeți în anul 2120? Atunci are loc acțiunea din „Alien: Earth”, cu aproximativ două decenii înainte de evenimentele filmului original „Alien”, regizat de Ridley Scott, din 1979. Povestea începe atunci când nava spațială USCSS Maginot se prăbușește pe Terra, iar o echipă condusă de Wendy, un hibrid cu mintea unei fete și corp sintetic de adult, descoperă o amenințare terifiantă.

„Alien: Earth”, serialul care te ține cu sufletul la gură

Lumea serialului se află în „Era Corporativă”, un viitor în care cinci corporații uriașe – Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic și Threshold – domină planeta, iar oamenii pot transfera conștiința în corpuri sintetice.

Un personaj excentric este Boy Kavalier, un miliardar care creează o comunitate de copii a căror minte este transferată în corpuri artificiale, amintind de o versiune „Peter Pan” într-un context SF întunecat. Din distribuție fac parte Sydney Chandler, în rolul lui Wendy, Timothy Olyphant, care îl joacă pe Kirsh, un sintetic mentor pentru ea, Alex Lawther în rolul soldatului CJ și Samuel Blenkin ca Boy Kavalier. Li se alătură Essie Davis, Adarsh Gourav, Kit Young, Babou Ceesay, David Rysdahl, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diêm Camille, Adrian Edmondson și Moe Bar-El.

În SUA, premiera serialului a avut loc pe 12 august, cu primele două episoade difuzate pe FX și Hulu, iar în restul lumii a apărut pe Disney+ astăzi. Primul sezon are opt episoade, lansate săptămânal, și nu este conceput ca o serie-limitată, ceea ce lasă loc pentru continuări.

„Alien: Earth” a fost filmat în mare parte în Thailanda în 2024 și are o coloană sonoră semnată de Jeff Russo, cu imagine realizată de Dana Gonzales, Bella Gonzales și Colin Watkinson.

Premiera de la Londra

Premiera europeană a serialului „Alien: Earth” a avut loc marți, 29 iulie, la Barbican Centre în Londra, unde distribuția principală și echipa creativă și-au făcut apariția pe „covorul negru”.

Printre cei prezenți s-au numărat Timothy Olyphant, Sydney Chandler, Babou Ceesay, Alex Lawther și Samuel Blenkin, alături de creatorul și producătorul executiv Noah Hawley, precum și alte nume din serie precum Essie Davis, Kit Young, David Rysdahl, Jonathan Ajayi, Moe Bar-El, Lily Newmark, Adarsh Gourav și alții.

La eveniment, producătorul executiv David W. Zucker a subliniat că serialul reușește să capteze estetica analogă și viscerală a filmului original din 1979 regizat de Ridley Scott, integrând-o într-o poveste amplă care explorează teme moderne precum transumanismul și dominația corporativă.

Impresii de la premiera de la Londra

Libertatea a participat la premiera „Alien: Earth” de la Londra, la invitația Disney+România. La ora 17.30, la Barbican Centre, un centru de arte interpretative aflat pe domeniul Barbican Estate din Londra, invitații au fost așteptați pentru a-și ridica biletele. Înainte de a ajunge acolo, toți au fost avertizați: „Atenție la pericolele de pe drum!”. Așa s-a indus un sentiment de teamă, de emoție și suspans, în ton cu serialul SF horror.

Cu toate acestea, la preluarea biletelor, nenumărați agenți de pază au asigurat securitatea, semn că niciun monstru nu va pătrunde în perimetru. După un control rapid, pășeai în lumea „Alien: Earth”, care se dezvăluia puțin câte puțin, într-un spațiu special amenajat. Aveai zona de poze, unde fotografi pricepuți surprindeau cele mai bune cadre. De-o parte era panoul cu logo-ul serialului „Alien: Earth” și Disney+, de cealaltă parte altul cu chipul monstrului, unde celebrii actori au făcut cele mai reușite poze.

Ce ne-a atras atenția însă au fost elementele de decor care au refăcut anumite detalii din film: rămășițele unei nave printre dărâmături, dar și cutiile în care s-ar fi putut afla chiar monștrii din serial. Agenți de securitate le păzeau și ne îndemnau să ne menținem calmul, că nimic nu se va întâmpla.

De la decorul acesta, în aer liber, pășeai în sala de cinema, unde pe scenă erau așezate cutii în care părea că extratereștrii serialului erau închiși. Înainte să se stingă lumina, alți agenți au intrat în sală, dar de data aceasta erau înarmați. Din nou s-a instalat teama! Nu, niciun extraterestru nu intrase în perimetru, doar ne avertizau să nu pozăm sau filmăm vreun moment din serial.

Dezvăluirile făcute de actori

Și acțiune! A fost difuzat primul episod al serialului „Alien: Earth”, care a ținut cu sufletul la gură fiecare spectator din sală. La sfârșit, întreaga sală a aplaudat, mai ales când actorii au urcat pe scenă. Într-o sesiune de Q&A, aceștia au făcut și câteva dezvăluiri despre serialul semnat de Noah Hawley, care a fost și el pe scenă.

Înainte de răspunsurile lor, toți au observat că actorul Samuel Blenkin, care îl interpretează pe Boy Kavalier, un miliardar excentric din serial, a apărut desculț. Acest detaliu este făcut intenționat pentru a sublinia natura neconvențională și suprarealistă a personajului, evidențiind totodată statutul său de „trilionar vedetă” care trăiește după propriile reguli, un contrast puternic cu puterea corporativă impersonala din universul Alien.

David W. Zucker, producătorul executin al serialului, a evidențiat intenția producției de a reproduce atmosfera analogică și viscerală a originalului „Alien”, dar cu o profunzime expusă într-o serie de televiziune.

„Noah a reușit să surprindă estetica filmului original, natura lui analogică, dacă nu chiar unele dintre set-urile literale, dar ne conduce apoi într-o călătorie care evocă temele pe care le-au explorat filmele…într-un mod pe care doar serialul îl permite, extinzând vertical și orizontal o poveste care poate explora teme contemporane cu adevărat fascinante”, a spus el.

Cele mai așteptate au fost răspunsurile lui Sydney Chandler, care o interpretează pe Wendy. Ea a recunoscut că rolul său a fost revelator pentru propria ei imagine de sine și pentru relația cu lumea din jur.

„Am învățat atât de multe despre mine și despre oameni prin faptul că am putut juca acest personaj, și despre cum poate să-și susțină propria prezență”, a spus actrița. Și a continuat: „Mi s-a oferit un cadou prin scrierea lui Noah Hawley, și am fost efectiv speriată pe platou de un Xenomorph adult care mă urmărea. Serios, a fost înfricoșător, ceea ce a fost genial”.

Xenomorph în serialul „Alien: Earth”. Foto: captură Youtube

Timothy Olyphant, care îl interpretează pe Kirsh, un sintetic, a și glumit despre câtă atenție au atras creaturile. „Efectele speciale, în special un ou extraterestru, au atras adesea atenția de la actori”.

În final, după cele zece minute în care actorii au răspuns la întrebări, aceștia s-au ridicat în picioare și s-au lăsat aplaudați. Le-a fost apreciat talentul după munca depusă pentru „Alien: Earth”! Seara s-a încheiat la Barbican Centre, acolo unde invitații au socializat cu echipa serialului, care de azi e pe Disney+ și în România.

Foto: StillMoving.Net pentru The Walt Disney Company Limited, Chapman / Dave Benett

