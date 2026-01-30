Crina Abrudan nu a renunțat de tot la dulciuri, dar le preferă pe cele vegane, iar asta pentru că au alte ingrediente.

„Toată lumea mă întreabă, de ani buni, cum mă mențin, dar eu așa sunt de când mă știu. Am o genă bună, mi-am moștenit părinții. Nu pot să spun că fac eforturi considerabile, dar în ultimii ani am încercat să am un stil de viață sănătos. Pe vremuri nu mă preocupa treaba asta, fiind slabă de la natură, am considerat că pot să îmi fac toate poftele, că nu îmi va afecta silueta.

De la un timp, am început să renunț la zahăr și la grăsimi, bineînțeles, mai fac uneori excepții. M-am obișnuit să nu mănânc zahăr de câțiva ani, iar acum, când mănânc o prăjitură, mi se pare prea dulce și nu o pot mânca. M-am obișnuit cu dulciurile vegane, care nu au un gust chiar atât de dulce”, a spus Crina Abrudan recent.

Crina Abrudan a fost nevoită să renunțe la dulciuri și la grăsimi. „Lista lucrurilor bune pe care le-am făcut pentru mine este destul de lungă și asta mă face să fiu mândră de mine. Printre ele se numără și faptul că mi-am făcut curat în farfurie și în frigider. Adică în alimentație.

Cu toate că nu mi-am propus vreodată și nici nu m-aș fi crezut în stare. Eram gurmandă și mâncam orice, pentru că nu mă îngrășam și am avut analizele perfecte, cu toate lucrurile nesănătoase mâncate. Am renunțat în mare parte la zahăr și la prăjeli. Habar nu am ce m-a împins să fac asta. Probabil pentru prima dată în viață am zis să mai ascult și de alții și m-am gândit că poate totuși soțul meu are dreptate când îmi spune că mănânc prea mult zahăr”, povestea Crina Abrudan, pe Instagram.

Crina Abrudan merge des la sală

De asemenea, vedeta face des mișcare. „Dulciurile au rămas în meniu, nu am renunțat la înghețată sau ciocolată, doar că nu le mai mănânc decât dacă sunt fără zahăr și grăsimi. Gustul este perfect! Acum nu mai pot mânca și ceva prea dulce.

Carnea a ieșit încet din alimentație și habar nu am de ce, că nu a fost cu intenție. Înainte să plec în Peru a trebuit să țin dietă și mi-am dat seama atunci cât de corect mănânc, pentru că a trebuit să renunț doar la puțină carne pe care o mâncam rătăcită prin diverse mâncăruri. Acum, nu prea mai pot să mănânc carne. Nu pot să explic de ce.

Nu mi-am propus vreodată să fac mușchi la sală, fac sport de trei ani, pentru sănătate. Restul a venit la pachet acum, odată cu schimbarea alimentației”, a mai spus Crina.