Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și începutul zilei de 1 februarie, momente mai greu de gestionat în plan profesional, mai ales în cazul celor care au funcții și responsabilități sociopolitice care vor pune problema apărării imaginii publice și a autorității în exercitarea unor atribuții de serviciu.

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie, relațiile de prietenie, dar și cele personale, unde componenta afectivă este importantă, vor fi supuse unui test de temeinicie, de sinceritate și de onestitate de către influxurile, numeroase și puternice, ale Lunii Pline în Leu, din 2 februarie, care va alcătui cinci opoziții cu planetele aflate în tranzit prin casa a V-a a resentimentelor.

În multe cazuri pot izbucni nemulțumiri formulate fără menajamente; părțile pot dezvolta reacții mai puțin supravegheate, adăugând factori suplimentari de nemulțumire personală. Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, munca și sănătatea vor evolua normal.

Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, Luna va tranzita casa I a personalității Balanțelor, dar perioada va fi marcată de primii fiori ai opoziției Lună/Neptun, de curând intrat în zodia Berbecului (casa a VII-a a relațiilor parteneriale). Nativii vor fi nedumeriți și nu vor ști cum să-și explice unele gânduri, atitudini și comportamente și vor avea dreptate să observe ineditul acestor ipostaze de vreme ce Neptun a tranzitat ultima dată zodia Berbecului între 14 aprilie 1861 și 7 aprilie 1875.

Până pe 23 martie 2039, Neptun va rămâne în tranzit prin sectorul relațiilor parteneriale, procesuale, contractuale, al negocierilor și tranzacțiilor, opunând mereu speranțele și dorințele constrângerilor de moment. Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie, când planeta va părăsi zodia Taurului, va mai putea provoca schimbări și reorientări în plan financiar sau material.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.