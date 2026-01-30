Doi dintre ucigașii lui Mario Berinde au decis să rămână în arest preventiv

Cei doi minori de 15 ani, implicați în cazul asasinării lui Mario, au decis, vineri, să rămână în arest preventiv. Aceștia și-au retras contestația în fața magistraților Curții de Apel Timișoara. Inițial, ucigașii lui Mario Berinde au contestat măsura arestului preventiv de 30 de zile.

Pentru că se tem pentru viața lor, aceștia ar fi decis să retragă cererile și să rămână în spatele gratiilor. Tinerii consideră că arestul este mai sigur decât să se întoarcă acasă, potrivit Antena 3 CNN.

Adolescenții au declarat că, deși condițiile din detenție le afectează sănătatea, preferă să rămână în spatele gratiilor pentru propria siguranță. „Se tem pentru viața lor”, au precizat surse din cadrul anchetei.

Părinții celor doi minori se confruntă cu amenințări și se tem pentru viața lor

Părinții celor doi minori se confruntă, la rândul lor, cu amenințări și teama de represalii. Aceștia se ascund, în timp ce anchetatorii continuă investigațiile. Expertiza informatică a telefonului mobil al unuia dintre suspecți, acuzat de omor calificat, urmărește să aducă mai multe detalii despre circumstanțele crimei care a șocat întreaga țară.

Familia lui Mario Berinde ar putea formula plângeri penale față de părinții ucigașilor

Avocatul Adrian Cuculius, reprezentantul familiei lui Mario, a subliniat, miercuri, în cadrul unei declarații la Antena 3 CNN, că există posibilitatea formulării unor plângeri penale împotriva părinților suspecților.

„Din punctul nostru de vedere, al familiei lui Mario, urmează să fie făcute niște acte procedurale, care s-ar putea să implice și niște plângeri penale chiar cu privire la părinții celor care se fac vinovați de moartea acestui copil”, a afirmat avocatul.

Minorul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde ar putea fi mutat în afara țării

Avocatul a mai adăugat că minorul de 13 ani implicat în caz ar putea fi mutat de părinți în afara țării. În prezent, băiatul ar fi fost mutat din Clinica de Neuropsihiatrie Pediatrică alături de părinții săi, într-o locuință cunoscută doar de autorități.

„Nu i se poate refuza familiei să-și mute copilul din stânga în dreapta. Da, copilul poate fi scos din țară și singura măsură pe care o are este una de natură administrativă.

În clipa aceasta, fără un dosar penal, fără un ordin, nu i se poate refuza familiei să-și mute copilul din stânga în dreapta. Aici probabil că se dorește o mutare pe la vreo rudă. Probabil că autoritățile vor putea ține urma lor și, la un moment dat, dacă va fi cazul, mă refer la părinții lui, să-i aducă înapoi”, a explicat Adrian Cuculius.

Reamintim că băiatul de 13 ani care a participat la uciderea lui Mario Berinde ar fi consumat și droguri. DIICOT a deschis un dosar penal în acest sens.

Revolte organizate în mai multe localități din Timiș, împotriva ucigașilor lui Mario Berinde

Localnicii sunt profund revoltați de tragedia care a zguduit județul Timiș, iar furia lor riscă să se extindă asupra familiilor suspecților. În urmă cu o săptămână, mai mulți oameni au organizat o revoltă în localitatea Cenei, în fața casei unuia dintre ucigașii lui Mario Berinde.

În Sânmihaiu Român, localnicii au înconjurat casa bunicilor unuia dintre ucigașii lui Mario. Oamenii revoltați și îngroziți au mers în poarta acestora și au vrut să-l scoată din sat pe adolescent. În cursul zilei de sâmbătă a fost necesară intervenția autorităților. Oamenii s-au adunat în fața porții și au cerut ca băiatul și familia acestuia să plece din sat.

Aceștia au strigat mesaje precum „Să plece din sat!”, „Criminalilor!” și „Lăsați-l pe mâna noastră!”. La fața locului au fost mobilizate forțe de intervenție, inclusiv polițiști, jandarmi și luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS). Aceștia au format un cordon în fața casei pentru a bloca accesul mulțimii în curte.

