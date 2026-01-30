Dezvăluirea șocantă este că Dimitris Maronitis, unul dintre cei șapte tineri suporteri ai PAOK care au murit în accidentul rutier din România, își pierduse tatăl pe același drum, când avea doar 12 ani.

Potrivit rudelor tânărului de 27 de ani, tatăl său era șofer profesionist și a murit într-un accident cu un camion de mare tonaj, pe aceeași rețea rutieră, fapt care face tragedia și mai dureroasă pentru familie.

„Băiatul a crescut orfan de la 12 ani, era singurul copil din familie și locuia cu mama sa la Salonic”, au spus rudele sale, descriind un tânăr care a crescut în umbra pierderii, dar care avea o legătură puternică cu grupul de prieteni și cu echipa sa.

Sfâșietoare sunt și mărturiile despre starea mamei sale. „Mama lui nu poate nici măcar să vorbească. Copilul nostru e pierdut pentru totdeauna. A plecat atât de fericit pentru acest meci, erau prieteni apropiați încă din copilărie cu grupul lui”, a spus o rudă a victimei.

Tragedia din familia lui Dimitris Maronitis adaugă o nouă dimensiune dramatică unui caz care a zguduit Grecia, în timp ce opinia publică urmărește cu profundă emoție evoluția din jurul accidentului mortal din România.

Între timp, analizele făcute de anchetatorii români au arătat că şoferul grec al microbuzului consumase canabis şi cocaină, dar şi alcool. Expertiza tehnică cu privire la o eventuală blocare a volanului în timpul depăşirii nu s-a finalizat.

Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost transportate la spital, pe 27 ianuarie, în urma unui grav accident rutier produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.

Accidentul rutier a avut loc marți la prânz, când un microbuz negru a trecut frontiera dintre Grecia și Bulgaria și a început să circule pe autostrada DM6-E70, în zona Timișoarei din România.

În timpul unei manevre de depășire, șoferul microbuzului a pierdut controlul asupra mașinii la Lugojel și s-a izbit de un camion de mare tonaj care venea din sens opus.