Plan personalizat pentru succes

„Simt că mai am puțină burtă, mă simt puternic și bine. Nu vreau însă să ajung prea slab sau să par mai bătrân, așa cum am văzut că li s-a întâmplat altora. Pot fi perfect sănătos și la 80 sau chiar 90 de kilograme”, a declarat Dani García la începutul procesului de slăbire. Scopul său nu a fost doar să piardă în greutate, ci să adopte obiceiuri sănătoase pe termen lung.

Dani García a făcut echipă cu Martina Rebull, expertă în nutriție, și Judit Abarca, antrenoare de mobilitate și forță. Potrivit acestora, bucătarul a fost extrem de implicat, respectând cu strictețe indicațiile primite. „Nu minte niciodată în legătură cu ce a mâncat sau ce a făcut în fiecare zi. După prima lună, ne-a spus că era fericit pentru că putea îmbrăca o cămașă care anul trecut îi era mică și care acum îi venea chiar lejer”, au povestit specialiștii.

Dieta bucătarului a exclus pâinea, untul și dulciurile, iar atunci când simțea nevoia de a trișa, a ales semințe sărate sau șuncă.

„Nu trebuie să-ți interzici totul. Viața ține de echilibru, la fel și mâncarea”, a explicat nutriționista Martina Rebull. De asemenea, controlul porțiilor a fost esențial, mai ales în timpul meselor de la restaurant. „Am reușit să nu mai intre mâncare în biroul lui până la ora 12.00”, a adăugat aceasta. Dani, care obișnuia să mănânce peste 400 de grame de carne la grătar, a redus porțiile la sub 200 de grame.

Antrenamente fizice constante, pe lângă dietă

Pe lângă dieta echilibrată, exercițiile fizice au avut un impact semnificativ asupra transformării lui Dani García. Bucătarul s-a antrenat de două ori pe săptămână, concentrându-se pe antrenamente de forță. „Transpir la fel de mult sau chiar mai mult decât pe bicicletă, dar într-un timp mai scurt”, a declarat el. Judit Abarca, antrenoarea sa, a confirmat că bucătarul nu doar că a pierdut grăsime, ci a și câștigat masă musculară.

Această schimbare de stil de viață l-a făcut pe Dani să fie mai activ decât oricând. „Simt că acum am nevoie să merg pe jos, iar dacă nu o fac, nu mă simt bine. Am nevoie de această doză de mișcare. Mi-am cumpărat chiar și o brățară care îmi monitorizează pașii, pulsul și timpul în care sunt activ”, a mărturisit el.