Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și începutul zilei de 1 februarie, mecanisme de gândire mai vechi reanalizate și puse într-o nouă lumină a înțelegerii și înțelepciunii. Nevoie de cunoaștere într-un domeniu de activitate.

Atitudine critică față de o serie de premise ce par a fi mai degrabă prejudecăți sau superstiții decât adevăruri fundamentale. Chestiuni de crez și conștiință a celor în preajma vârstei de 48 de ani. Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie dimineața devreme, sectorul carierei și al succesului sau al ascensiunii socioprofesionale se va confrunta cu forța Lunii Pline în Leu, din 2 februarie, care va forma cinci opoziții importante cu cele cinci planete în tranzit prin casa a IV-a a familiei și a gospodăriei, perturbând registrul profesional, public, oficial sau de imagine și autoritate al nativilor.

Posibile evenimente care rescriu niște relații de familie. Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, destul de mult calm în relațiile de prietenie și în cele bazate pe afecțiune.

Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, sănătatea va evolua echilibrat, dar ceva subtil, nemaitrăit și nemaisimțit va fi perceput ca un element de noutate de către nativi, care vor avea dreptate să-și analizeze aceste stări fiziologice, corporale sau psihice, pentru că Neptun, de curând intrat în zodia Berbecului (pe 26 ianuarie a. c.), a început să trimită primii fiori, iar Scorpionii nu s-au mai confruntat cu aceste trăiri, pentru că Neptun a tranzitat ultima oară zodia Berbecului între 1861 și 1875.

Schimbările patronate de această planetă vor privi sectorul sănătății și regimul muncii: prima perioadă dificilă: 15 februarie – 15 iulie. Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie, când planeta va părăsi zodia Taurului, va permite transformările rapide sau deciziile bruște în planul relațiilor parteneriale.

