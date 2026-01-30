Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și 1 februarie nu va fi vorba de un motiv de conflict care să pună în pericol relația dintre nativi și prietenii lor, dar și unii, și alții vor observa niște detalii care nu le vor face plăcere (particularități de gândire și simțire, de acțiune sau de interes personal).

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie dimineața devreme, cele două case ale sănătății vor evolua sub semnul Lunii Pline în Leu, din 2 februarie, care va forma cinci opoziții cu planetele din Vărsător (casa a VI-a a sănătății curente), născând un context astral care va solicita funcțiile inimii și ale sistemului nervos central și periferic, precum și ale sistemului venos și aparatului locomotor inferior (osatură și musculatură).

Din punctul de vedere al activității profesionale curente, acest moment astral va introduce o notă de surpriză în zona muncii și a salarizării, atrăgând atenția nativilor asupra riscului de a se putea întâmpla ceva neașteptat care să reformuleze (cel puțin până pe 16 februarie) statutul lor la locul de muncă. Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, stabilitate în plan personal și partenerial.

Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, Fecioarele vor face efortul să nu se piardă cu firea în fața unor momente delicate financiar care vor evolua într-o manieră nouă, pe fondul influenței planetei Neptun, intrată pe 26 ianuarie 2026 în zodia Berbecului și care, până pe 23 martie 2039, va introduce situații speciale pe care nici un nativ nu le-a mai trăit în acest mod, pentru că Neptun a tranzitat ultima dată zodia Berbecului între 1861 și 1875.

Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie, când planeta va ieși din zodia Taurului, va mai putea produce o surpriză la nivelul statutului profesional și al pregătirii pentru o meserie sau al convingerilor și atașamentelor ideologice.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.