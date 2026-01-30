Începutul lui 2026 l-a prins pe Cătălin Scărlătescu în Mexic, acolo unde a mers în vacanță timp de mai multe săptămâni alături de Elena, tânăra lui iubită în vârstă de 27 de ani, care s-a născut în Focșani și care este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM).

„Am stat numai la mare, la Vama Veche, cu picioarele în nisip. Am mai făcut și băiță. Am avut și barca la Eforie Nord. Păi, eu fără barcă… La mine, viața fără barcă e pustiu. La Vama Veche te duci singur și vii cu câți poți. Așa e acolo! Eu, la Vama Veche… pe cine nu știu eu, mă știu ei pe mine.

Și eu sunt așa, un tip mai prietenos, nu mă cert cu lumea. Și dacă treci pe acolo, unul îți zice: «Dă-ne și nouă ceva de mâncare, că tot ai făcut mâncare toată ziua». Am făcut mâncare în fiecare zi. Cel mai puțin am tăiat pepene și brânză. Dar în rest am gătit ca la nebuni. Orice tâmpenie posibilă și imposibilă. Ciorbe, cărnuri, mâncăruri, toate…”, povestea Cătălin Scărlătescu în Libertatea, la scurt timp după ce el și Elena au fost văzuți pentru prima dată pe litoralul românesc, în vara anului trecut.

Acum, la final de ianuarie 2026, Cătălin Scărlătescu se află din nou în vacanță alături de noua lui iubită. Iar în cea de-a 41-a zi petrecută pe continentul american, celebrul jurat de la MasterChef a postat pe Instagram o fotografie din lift cu Elena.

„Day 41… M-a scos la o plimbare… cu liftul”, a scris Cătălin Scărlătescu pe celebra rețea de socializare unde este urmărit de aproape 600.000 de persoane.