După patru ani de relație, Mira și Levi Elekes au decis să meargă pe drumuri separate. Deși în ultimele săptămâni au circulat numeroase zvonuri despre o posibilă despărțire, cei doi au ales să confirme totul abia acum, apărând împreună pentru a lămuri situația.

Cântăreața și fostul ei iubit au explicat că nu mai formează un cuplu, însă au rămas în relații bune. De altfel, Levi Elekes a dezvăluit că s-a mutat din țară, dar că între ei există în continuare respect și prietenie, chiar dacă nu mulți s-ar fi așteptat la acest lucru.

Mira a vorbit și despre piesa pe care a lansat-o după separare, mărturisind că muzica a fost, ca de fiecare dată, modul ei de a-și exprima emoțiile. Artista a ținut să sublinieze că despărțirea nu este o strategie de promovare și că nu există un plan ascuns în spatele aparițiilor lor publice.

„Tocmai am lansat piesa pe care am scris-o imediat după ce ne-am despărțit. O să zică că facem mișto oricum, că nu e pe bune și nu e nicio strategie de marketing. Ar fi fost ciudat să lansez o piesă cu un astfel de mesaj și de acolo ar fi interpretat iarăși lumea că ce s-a întâmplat cu noi, de ce nu mai apari și așa și atunci ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit”, a spus Mira, pe Instagram.

Levi Elekes s-a mutat din România

La rândul său, Levi Elekes a precizat că, în cei patru ani petrecuți împreună, relația lor a fost una sinceră, fără minciuni sau conflicte aprinse. Chiar dacă au ales să nu dezvăluie motivul separării, mesajul transmis a fost unul clar: despărțirea s-a produs în termeni civilizați, iar amintirile frumoase rămân. Fostul iubit al Mirei a mărturisit că s-a mutat din România.

„S-au întâmplat fel și fel de chestiuni neașteptate pe care nu le-am planificat, dar care ne-au schimbat modul în care vedem ce se întâmplă în lume (…) Noi nu cred că am avut un singur moment în patru ani în care să zicem «Ne-am plictisit». Anumite pasaje din viață eu le consider că vor rămâne interesante dacă vor rămâne la cei care le-au trăit (…) Noi nu cred că am ridicat vreodată vocea”, a spus Levi Elekes.

Astfel, Mira și Levi Elekes încheie un capitol important din viața lor, demonstrând că, uneori, maturitatea înseamnă să știi când să pui punct, fără reproșuri și fără scandal.