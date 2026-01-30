

Ce este Chikungunya și cum se transmite

Chikungunya este o boală virală transmisă prin mușcăturile țânțarilor infectați, în special specii din genul Aedes — aceiași care pot transmite Febra Dengue sau Zika. Virusul provoacă de regulă o boală febrilă acută, dar simptomele și complicațiile pot varia.

Potrivit CDC, „Chikungunya virus este un agent viral transmis prin mușcătura de țânțar, care provoacă febră, dureri articulare intense și alte simptome asociate.”

Simptomele pot semăna cu cele din gripă

Simptomele de Chikungunya apar de obicei la 3–7 zile după mușcătura de țânțar infectat și includ:

febră bruscă

dureri musculare și articulare severe

dureri de cap

oboseală și greață

erupții cutanate

Aceste manifestări pot semăna cu gripa, ceea ce poate întârzia diagnosticul, dacă nu se ține cont de istoricul epidemiologic și de călătoriile recente ale persoanei.

Pentru că simptomele se suprapun și cu alte infecții virale precum Dengue sau Zika, diagnosticarea corectă de laborator este esențială.

Cine este mai vulnerabil și de ce diagnosticul poate fi dificil

Deși majoritatea pacienților se recuperează complet în decurs de 1–2 săptămâni, anumite grupuri sunt mai predispuse la forme severe:

persoanele cu sistem imunitar slab

vârstnicii

pacienții cu boli cronice (diabet, tensiune arterială crescută, boli cardiace)

sugarul și femeile gravide

În aceste situații, virusul poate duce la complicații serioase, inclusiv afectarea organelor sau sepsis sever.

Un studiu publicat în Emerging Infectious Diseases descrie cazuri rare, dar documentate, de Chikungunya complicată cu sepsis și șoc septic, demonstrând că virusul poate provoca insuficiență multiorganică în anumite condiții.

Jumătate de milion de cazuri raportate în 2025

Până în decembrie 2025, au fost raportate peste 500.000 de cazuri de Chikungunya la nivel mondial, incluzând atât cazuri suspecte, cât și confirmate, din 41 de țări și teritorii.

502.264 cazuri la nivel global (208 335 confirmate, 293 929 suspecte)

cazuri la nivel global (208 335 confirmate, 293 929 suspecte) 186 de decese asociate bolii în 2025

Cea mai mare proporție de cazuri a fost înregistrată în Regiunea Americilor: 84% din cazuri raportate în regiunea Americilor provin din Brazilia. Dar Chikungunya afectează și regiuni din Asia de Sud-Est, Europa și Pacific.

Organizația Mondială a Sănătății menționează că majoritatea cazurilor de Chikungunya sunt ușoare, dar boala poate duce la simptome debilitante și, în unele cazuri, complicații neurologice, cardiace sau multi-organice, în special la persoanele vulnerabile.

Un raport recent al LSHTM (London School of Hygiene & Tropical Medicine) a constatat că riscul de deces rămâne crescut până la trei luni după infecție, în special din cauza complicațiilor cardiovasculare și metabolice.

În vara lui 2025, Octavian P. Jurma afirma că: „Șansele ca virusul Chikungunya să producă o pandemie (epidemie globală) sunt zero, iar riscul pentru România este tot aproape de zero.” Care este riscul ca noul virus care se răspândește în China, Chikungunya, să ajungă în România: „O nouă sperietură epidemică”

În ceea ce privește pacientul de la noi din țară cu acest virus, dr. Adrian Marinescu, a precizat că ,,este un caz de import. Pacientul se simte bine.”

Prevenția infecției: esențială pentru călători și nu numai

Deși în România transmiterea endemică nu este încă confirmată, specialiștii subliniază importanța prevenirii prin:

✔️ consult medical înainte de călătorii în zone afectate

✔ protecție împotriva mușcăturilor de țânțari (repelenți, îmbrăcăminte)

✔ luarea în considerare a vaccinării, acolo unde este recomandată

CDC recomandă vaccinarea pentru unele categorii de călători în zone cu transmitere activă. Află cum se pot proteja turiștii de boli tropicale în vacanțele exotice: ce este virusul Chikungunya