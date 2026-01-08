Alimentul potrivit pentru creier și pentru slăbit. Sfatul Mihaelei Bilic. „Îl face o alegere ideală iarna”

Sfatul Mihaelei Bilic cu privire la consumul cărnii de curcan

Carnea de curcan reușește să combine senzația de sațietate cu beneficiile metabolice și cognitive, oferind o soluție practică pentru meniuri sănătoase pe toată săptămâna.

Mihaela Bilic subliniază că acest aliment conține triptofan, un aminoacid esențial care stă la baza producerii serotoninei, neurotransmițătorul responsabil pentru starea de bine și echilibrul emoțional.

„Curcanul, împreună cu alimente precum bananele sau prunele uscate, furnizează triptofan natural, ceea ce îl face o alegere ideală iarna, când corpul și mintea au nevoie de mai multă energie pozitivă”, explică nutriționistul.

Carnea de curcan susține memoria

Puțini sunt cei care știu că această carne de curcan este un alt aminoacid esențial implicat în sinteza dopaminei. De asemenea, curcanul este bogat în tirozină.

Potrivit specialistului, consumul cărnii de curcan devine astfel o strategie naturală de stimulare a funcțiilor cerebrale, mai ales în perioadele de efort intelectual crescut.

Carnea de curcan controlează greutatea

Curcanul este o carne bogată în proteine (aproximativ 20–25% din conținut) și are un conținut redus de grăsimi (între 4 și 10%). De asemenea are o gamă largă de vitamine și minerale.

Există diferențe notabile între piept și pulpe:

Pieptul de curcan: cu 50% mai puțină grăsime decât pulpele, ideal pentru diete și menținerea greutății.

Carnea închis la culoare (copane): conține de patru ori mai mult fier, esențial pentru hemoglobină și energie. Curcanul oferă între 170 și 210 kcal/100 g, fiind suficient de sățios pentru a menține senzația de plenitudine și contribuind la controlul greutății.

„Cu un curcan la cuptor, ai scăpat de gătit toată săptămâna”, subliniază Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

