Săptămâna aceasta, Carmen Grebenișan și Alin Chirilă au fost propuși pentru eliminare la Survivor România 2023. Carmen a fost alegerea colectivă a tribului, iar Alin Chirilă a fost nominalizat de Robert Moscalu, care a deținut colanul de imunitate.

Alin Chirilă, eliminat de la Survivor România 2023

Cel care a primit cele mai puține voturi din partea publicului a fost concurentul, astfel Alin Chirilă e eliminat de la Survivor România 2023. Anunțul a fost făcut de prezentatorul Daniel Pavel. „Concurentul care părăsește Survivor România 2023 e Alin Chirilă. Pentru tine, Survivor România se oprește în acest consiliu”, a zis moderatorul.

Imediat după ce Carmen Grebenișan a zâmbit, bucuroasă că nu a fost eliminată, Alin Chirilă a făcut primele declarații după ce a aflat că părăsește concursul. „Da, domnul Dan. Să vă spun sincer am simțit-o. Am avut un sentiment care mi-a prezis oarecum acest moment. Exact înainte de jocul de imunitate câștigat de Robert, cu o zi înainte, am visat toată această schemă și așa s-a și întâmplat. Am zis că nu e real, dar exact așa s-a întâmplat.

Sentimentele pe care le-am trăit aici pe parcursul celor trei luni jumătate mi s-au dovedit a fi intense și reale. (…) Sunt împăcat cu gândul, cu toate că aș fi vrut să merg în continuare, dar nu cu orice risc. Vreau să le spun colegilor care au rămas că viața lor continuă și după Survivor și, dacă au fost caractere aici, trebuie să fie și după. Ei să își asume tot ce scot pe gură, orice cuvânt, injurii, cuvinte grele, să le asume”, a zis Alin Chirilă.

Alin Chirilă: „M-am distrat la Survivor, totul e intens, am luat uneori totul în glumă, apoi în serios”

Și a continuat: „Eu am făcut tot ce am simțit să dau bine pentru mine. Persoana cea mai importantă sunt eu. M-am distrat la Survivor, totul e intens, am luat uneori totul în glumă, apoi în serios, am trăit momentele așa cum mi-am dorit. (…)

Eu voi rămâne exact așa cum sunt, cum am fost și acasă așa am fost și aici, pentru că sunt unic. Regret să am ajuns așa de departe la cearta cu Robert, probabil că trebuia să o aplanez. (…) Îmi pare rău dacă am supărat pe cineva, nu a fost din suflet, nu a fost cu răutate, a fost o reacție de moment, sub presiunea jocului, foamei, poate am greșit față de mai multe persoane de aici, îmi cer scuze, eu am fost într-o competiție aici, nu am nimic personal cu ei”, a încheiat luptătorul.

Cine e Alin Chirilă, fost concurent la Survivor România 2023

Alin Chirilă este originar din Galați, dar locuiește în Timișoara alături de soția sa, Loredana, și cei doi băieți ai lor, Denis Gabriel și Nicholas David. Fostul concurent de la Survivor România a studiat la Business Management la Newham College.

„Salut! Sunt Alin Chirilă, Războinic la Survivor România 2023! Sunt Campion Mondial de MMA și mi se spune ‘The Tank”, a scris Alin Chirilă pe Instagram, înainte să intre în concurs.

Luptătorul de MMA declara că vrea să își testeze limitele în jungla din Republica Dominicană, de aceea a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2023. „Cred că cea mai mare provocare cu care mă voi confrunta va fi să țin echipa cât mai unită până ajungem la individuale și să luptăm pentru noi ca echipă.

Cea mai mare frică pe care o am este frica de mine însumi, de a nu-mi pierde focusarea. Cel mai mult, pe parcursul competiției, îmi va lipsi familia”, a spus campionul MMA pentru PRO TV.

