Mulți o știu pe Alina Ceușan de pe Instagram sau YouTube, dar și de când a participat alături de buna ei prietenă, Carmen Grebenișan, la „Asia Express”. Este o femeie extrem de muncitoare și a știut să investească banii pe care i-a făcut de-a lungul timpului în afaceri profitabile.

Alina Ceușan deține un magazin online cu haine pentru copii, un magazin online cu haine și produse pentru femei, un magazin online cu costume de baie, un restaurant în București și se ocupă cu imobiliare în Cluj.

„Business-ul merge bine, suntem în creștere, ceea ce mă bucură. Suntem acolo zi de zi. Muncim și nicio zi nu este ușoară, însă, finalul de an vine cu foarte multe satisfacții. Eu mă ocup de direcția artistică”, a declarat Alina Ceușan.

Fosta concurentă de la „Asia Express” a declarat că de pe urma afacerilor câștigă sume de bani de care e mulțumită. „Cred că cel mai important lucru de ținut minte atunci când cineva își dorește să înceapă o afacere în zona de fashion este faptul că, în primul rând, este nevoie de un capital mult mai mare decât lumea își închipuie. Apoi este vorba de foarte multă perseverență și câțiva ani de muncă intensă pentru a pune un brand pe piață.

Meseria de content creator este una foarte profitabilă, însă, trebuie să treacă destul de mult timp până în momentul în care câștigurile să fie notabile. Nu stă nimeni după tine să-ți spună că ai depășit deadline-ul sau că ar trebui să-ți iei mai multe proiecte, deci depinde doar de tine cum împarți timpul și resursele”, a mai mărturisit vedeta pentru Fanatik.

Alina Ceușan recunoaște că la început nu i-a fost deloc ușor și a fost nevoie de multă muncă pentru a fi mulțumită de banii pe care îi câștigă astăzi. „Să acționeze în primul rând, just do it. Dar și să se întrebe ce lipsește din această industrie și care este acel element de noutate cu care pot veni ei.

Să înțeleagă că lucrurile bune vin în timp cu foarte multă atenție la detalii și, poate că, de cele mai multe ori vei avea de făcut lucruri mai puțin plăcute când vine vorba de business. Toate sunt foarte importante pentru evoluția ta”, a completat Alina.

„Sunt chiar o mamă dedicată și nu simt că am neglijat vreodată familia”

Chiar dacă are foarte mult de lucru, ea nu își neglijează niciodată familia. Alina Ceușan are un băiețel pe nume Rock.

„Sunt perioade și perioade, însă încercăm ca de cele mai multe ori weekend-urile, serile și diminețile să fie dedicate familiei. Astfel se creează un echilibru frumos între muncă și viața personală. Sunt chiar o mamă dedicată și nu simt că am neglijat vreodată familia”, a mai adăugat fosta concurentă de la „Asia Express”.

