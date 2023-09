Joi, 7 septembrie, a avut loc cel mai așteptat eveniment dedicat creatorilor de conținut din România, și anume Digital Divas 2023. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Bragadiru din București și a reunit personalități influente din mediul online.

Digital Divas este un eveniment de referință în România care aduce împreună content creators și profesioniști din domeniul digital pentru a discuta despre noutăți, inovații și provocări din lumea online-ului.

Ca în fiecare an, Digital Divas 2023 a început cu o serie de conferințe, unde invitații au putut afla de la content creators care sunt cele mai fresh tendințe în social media, cum poți avea colaborări de succes cu brandurile sau ce înseamnă autenticitatea astăzi în mediul online.

Evenimentul a continuat cu mult așteptata gală Digital Divas Awards, prezentată de Louis Florea și Lorena Vișan, care vine că o recunoaștere a muncii și a eforturilor pe care comunitatea creatorilor de conținut din Fashion, Beauty & Lifestyle le depune zi de zi.

Anul acesta, trofeul The Digital Diva of the Year a fost acordat Alinei Ceușan, care a fost votată atât de public, cât și de juriu. Alina Ceușan este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din România și se mândrește cu o comunitate impresionantă în social media.

Lista câștigătorilor Premiilor Digital Divas 2023:

The Digital Diva of the Year

Alina Ceușan

Best Blogger in Fashion & Beauty

Locul 3: Adina Necula

Locul 2: Laura Elena Duță (Mândră la Oglindă)

Locul 1: Alina Aliman

Best Health & Wellness Content Creator

Locul 3: Ela Crăciun

Locul 2: Carmen Brumă

Locul 1: Andreea Raicu

Best Travel & Fashion Content Creator

Locul 3: Roxana Ciuchilan (Prin Lume)

Locul 2: Marilu Dobrescu

Locul 1: Andreia Chiperi (HaiHuin2)

Best Lifestyle Content Creator

Locul 3: Diana Cosmin

Locul 3: Mara Coman

Locul 2: Ela Crăciun

Locul 1: Sonia Argint

Best Fashion Stylist in Social Media

Locul 3: Lucy Faur

Locul 2: Adriana Matei

Locul 2: Lica Popescu

Locul 1: Ovidiu Buta

Best Make-Up Artist in Social Media

Locul 3: Andra Manea

Locul 2: Ana Maria Burtea (Cucuta)

Locul 1: Alexandru Abagiu

Rising Stars in Fashion & Beauty on YouTube

Locul 3: Liz Tautu

Locul 2: Daria Georgiana

Locul 1: Laura Elena Duta (Mandra la Oglinda)

Best Fashion & Beauty YouTube Channel

Locul 3: Anca Mădălina Popa

Locul 2: Alina Ceușan

Locul 1: Andreea Balaban

Rising Stars in Fashion & Beauty on TikTok

Locul 3: Bianca Ștefania

Locul 3: Cristiana Neagu

Locul 2: Ada Goiu

Locul 1: Roxana Maria

Best Fashion & Beauty TikTok Account

Locul 3: Irina Manea

Locul 3: Lorena Șerban

Locul 2: Valerie Lungu

Locul 1: Carmen Grebenișan

Rising Stars in Fashion & Beauty on Instagram

Locul 3: Ioana Taisia (Yoyo)

Locul 3: Ștefania Olariu

Locul 2: Ada Ciortea

Locul 1: Laura Maier

Best Fashion & Beauty Instagram Account

Locul 3: Ioana Grama

Locul 3: Alexia Eram

Locul 2: Irina Manea

Locul 1: Alina Ceușan

Best Male Content Creator in Fashion & Lifestyle

Locul 3: Cătălin Ionuț

Locul 3: Louis Florea

Locul 2: Alecsandru Dunaev

Locul 1: Emil Rengle

Best Brand Endorser

Alina Ceușan

Andreea Balaban

Most Active Content Creator

Locul 3: Eea Ikeda

Locul 3: Anca Mădălina Popa

Locul 2: Denisa Sima

Locul 1: Gabriela Atanasov

Best Content Creator in Fashion & Beauty

Locul 3: Cesima Nechifor

Locul 3: Sînziana Iacob

Locul 2: Alina Ceușan

Locul 1: Andreea Balaban

Best Celebrity Content Creator

Delia

Most Active Content Creator for Social Causes

Eli Neicut

Special Award

Bunica din Chinteni

People’s Choice Award

Andreea Balaban

Digital Divas Excellence Award

Andreea Raicu

